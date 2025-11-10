JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach einer Personalie mit einem Kursziel von 2300 Pence auf "Buy" belassen. Mit der Ernennung des ehemaligen Tesco-Chefs Dave Lewis zum neuen Chef des britische Spirituosen- und Guinness-Herstellers ende die Unsicherheit über den Wechsel an der Unternehmensspitze, schrieb Edward Mundy am Montag. Nun übernehme eine hochkarätige Führungskraft mit umfassender Erfahrung sowohl im Markenaufbau als auch in der Transformation die Verantwortung./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,06 % und einem Kurs von 21,00EUR auf Tradegate (10. November 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 23

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



