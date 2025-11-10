InflaRx Aktie legt weiter zu - +38,96 % - 10.11.2025

Mit einer Performance von +38,96 % konnte die InflaRx Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,78 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der InflaRx Aktie. Nach einem Plus von +2,78 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,4910€, mit einem Plus von +38,96 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

InflaRx entwickelt innovative Therapien gegen Entzündungskrankheiten, mit IFX-1 als Hauptprodukt. Es konkurriert mit Firmen wie Alexion und Novartis, wobei es sich durch spezialisierte Ansätze zur Komplementhemmung auszeichnet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die InflaRx Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +131,73 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die InflaRx Aktie damit um +22,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,18 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in InflaRx eine negative Entwicklung von -35,12 % erlebt.

InflaRx Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,18 % 1 Monat +22,18 % 3 Monate +131,73 % 1 Jahr +8,28 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden Studiendaten und Q3-Ergebnisse von InflaRx, die am Montag veröffentlicht werden sollen. Anleger äußern sowohl Skepsis über die bisherige Unternehmensführung als auch Hoffnung auf positive Ergebnisse, die den Aktienkurs steigern könnten. Zudem hat H.C. Wainwright eine Kaufempfehlung ausgesprochen, was das Vertrauen in die Aktie stärken könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber InflaRx eingestellt.

Es gibt 59 Mio. InflaRx Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,03 Mio. € wert.

