    TKMS - Aktie legt am 10.11.2025 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher um +4,15 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    TKMS Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.11.2025

    Die TKMS Aktie konnte bisher um +4,15 % auf 73,95 zulegen. Das sind +2,95  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,14 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 73,95, mit einem Plus von +4,15 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -14,16 % günstiger geworden.

    TKMS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,16 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TKMS Aktie, insbesondere um den getesteten Support bei 70 € und die Möglichkeit eines Bounce zurück in die Range von 72–75 €. Insider-Käufe stärken das Vertrauen in das Management, während das abnehmende Volumen weniger Verkaufsdruck signalisiert. Nutzer erwarten eine mögliche Kurswende, die von der allgemeinen Marktlage abhängt. Zudem wird die Marktkapitalisierung als wichtiger Bewertungsfaktor hervorgehoben.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,70 Mrd. € wert.

    Statt TKMS! Bitcoin startet wieder durch! Strategy, Bitcoin Group, Coinbase und Nakiki Aktie!


    Während Rüstungsaktien wie TKMS schwächeln, hält sich der Bitcoin über 100.000 USD. Im Anschluss an den zwischenzeitlichen Rutsch unter die Schallmauer wurden die Leerverkäufer gegrillt. Derzeit bildet sich ein Boden bei der Kryptowährung. Dies ist …

    Mentale Mobilmachung! Die EU ordert bei Rheinmetall, Hensoldt, Antimony Resources, thyssenkrupp und TKMS


    Mit dem verstärkten Angriff der russischen Streitkräfte auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine wird den Parlamentariern in Brüssel klar, dass nur schnelles und beherztes Handeln helfen kann, die großen Sicherheitslücken in Europa zu schließen. …

    TKMS Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    +4,15 %
    -14,16 %
    -18,83 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



