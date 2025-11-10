TKMS - Aktie legt am 10.11.2025 stark zu

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -14,16 % günstiger geworden.

Die TKMS Aktie konnte bisher um +4,15 % auf 73,95€ zulegen. Das sind +2,95 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,14 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 73,95€, mit einem Plus von +4,15 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,16 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TKMS Aktie, insbesondere um den getesteten Support bei 70 € und die Möglichkeit eines Bounce zurück in die Range von 72–75 €. Insider-Käufe stärken das Vertrauen in das Management, während das abnehmende Volumen weniger Verkaufsdruck signalisiert. Nutzer erwarten eine mögliche Kurswende, die von der allgemeinen Marktlage abhängt. Zudem wird die Marktkapitalisierung als wichtiger Bewertungsfaktor hervorgehoben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,70 Mrd. € wert.

Während Rüstungsaktien wie TKMS schwächeln, hält sich der Bitcoin über 100.000 USD. Im Anschluss an den zwischenzeitlichen Rutsch unter die Schallmauer wurden die Leerverkäufer gegrillt. Derzeit bildet sich ein Boden bei der Kryptowährung. Dies ist …

Mit dem verstärkten Angriff der russischen Streitkräfte auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine wird den Parlamentariern in Brüssel klar, dass nur schnelles und beherztes Handeln helfen kann, die großen Sicherheitslücken in Europa zu schließen. …

