DeFi Technologies Aktie schießt durch die Decke - 10.11.2025

Der heutige Anstieg bei DeFi Technologies konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -33,42 % nicht vollständig ausgleichen.

Die DeFi Technologies Aktie konnte bisher um +9,27 % auf 1,5320€ zulegen. Das sind +0,1300 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DeFi Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,28 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,5320€, mit einem Plus von +9,27 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DeFi Technologies Aktie damit um -9,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,15 %. Im Jahr 2025 gab es für DeFi Technologies bisher ein Minus von -42,93 %.

DeFi Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,98 % 1 Monat -20,15 % 3 Monate -33,42 % 1 Jahr -18,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DeFi Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der DeFi Technologies Aktie. Die Mitglieder äußern Bedenken über die Stabilität und mögliche Rückgänge, während einige von ihren Kaufentscheidungen berichten und auf zukünftige Gewinne hoffen. Technische Analysen deuten auf eine bevorstehende Konsolidierung hin, wobei die Marktstimmung und die Rolle von Bitcoin als Einflussfaktor ebenfalls thematisiert werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DeFi Technologies eingestellt.

Informationen zur DeFi Technologies Aktie

Es gibt 386 Mio. DeFi Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 591,07 Mio. € wert.

Ausführung von Arbitrage-Handel: DeFi Alpha, der spezialisierte Arbitrage-Handelsbereich von DeFi Technologies, erwirtschaftete einen einmaligen Ertrag von etwa 3,2 Millionen US-Dollar aus einem Arbitrage-Handel und unterstrich damit seine …

DeFi Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die DeFi Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DeFi Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.