Anstieg der Immobilienpreise dauert weiter an (FOTO)
Berlin (ots) - vdp-Immobilienpreisindexerhöht sich im Jahresvergleich um 3,6 %
Der Aufwärtstrend bei den Immobilienpreisen in Deutschland hielt auch im dritten
Quartal dieses Jahres an: Im Vergleich zum Vorjahresquartal legte der
Immobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) um 3,6 % auf
183,7 Punkte zu. Gegenüber dem direkten Vorquartal betrug das Wachstum 0,7 %.
Seit dem Jahr 2010 werden die dem vdp-Index zugrunde liegenden Zahlen Quartal
für Quartal von vdpResearch erhoben. Die Daten decken die Preisentwicklung auf
dem gesamten deutschen Markt für Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien
flächendeckend ab und basieren - im Gegensatz zu anderen Preisindizes - auf der
Auswertung echter Immobilientransaktionsdaten von mehr als 700 Kreditinstituten.
Den größeren Beitrag zum aktuellen Preisanstieg leisteten erneut die
Wohnimmobilienpreise , die sich im Vergleich zum dritten Quartal 2024 um 3,8 %
erhöhten. Gegenüber dem zweiten Quartal des laufenden Jahres belief sich ihr
Plus auf 0,8 %. Die Preise von Gewerbeimmobilien , die Büro- und
Einzelhandelsimmobilienpreise einschließen, nahmen um 2,8 % auf Jahressicht und
um 0,5 % auf Quartalssicht zu.
"Die Erholungsphase am Immobilienmarkt verfestigt sich weiter - getragen vor
allem von der Entwicklung der Wohnimmobilienpreise." Jens Tolckmitt
"Seit dem Frühjahr 2024 geht es für die Immobilienpreise aufwärts. Die
Erholungsphase am Immobilienmarkt verfestigt sich weiter - getragen vor allem
von der Entwicklung der Wohnimmobilienpreise", stellte Jens Tolckmitt,
Hauptgeschäftsführer des vdp, heraus. "Die Marktakteure haben sich mit den neuen
Rahmenbedingungen arrangiert." Tolckmitt merkte an, dass sich die Situation auf
dem Gewerbeimmobilienmarkt differenzierter zeige - abhängig vor allem von
Assetklasse, Lage und energetischem Zustand. Bei den derzeit von Banken
finanzierten Objekten sei jedoch inzwischen bereits seit mehreren Quartalen
ebenfalls ein kontinuierlicher Preisanstieg zu verzeichnen.
Wohnimmobilien: Mehrfamilienhäuser mit größtem Preisanstieg
Die schon seit mehr als einem Jahr anhaltende Dynamik der Wohnimmobilienpreise
setzte sich auch im dritten Quartal 2025 fort - mit einem Anstieg um insgesamt
3,8 %. Den größten Zuwachs mit 5,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal wiesen dabei
abermals die Preise für Mehrfamilienhäuser auf. Im selben Zeitraum verteuerte
sich das selbst genutzte Wohneigentum, bestehend aus Einfamilienhäusern und
Eigentumswohnungen, um 2,4 %. Auch beim Vergleich mit dem direkten Vorquartal
war bei den Preisen für Mehrfamilienhäuser mit 0,9 % eine höhere Steigerungsrate
zu verzeichnen als bei den Preisen für das selbst genutzte Wohneigentum (+0,6
