Anstieg der Immobilienpreise dauert weiter an (FOTO)

Berlin (ots) - vdp-Immobilienpreisindexerhöht sich im Jahresvergleich um 3,6 %



Der Aufwärtstrend bei den Immobilienpreisen in Deutschland hielt auch im dritten

Quartal dieses Jahres an: Im Vergleich zum Vorjahresquartal legte der

Immobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) um 3,6 % auf

183,7 Punkte zu. Gegenüber dem direkten Vorquartal betrug das Wachstum 0,7 %.



Seit dem Jahr 2010 werden die dem vdp-Index zugrunde liegenden Zahlen Quartal

für Quartal von vdpResearch erhoben. Die Daten decken die Preisentwicklung auf

dem gesamten deutschen Markt für Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien

flächendeckend ab und basieren - im Gegensatz zu anderen Preisindizes - auf der

Auswertung echter Immobilientransaktionsdaten von mehr als 700 Kreditinstituten.





Den größeren Beitrag zum aktuellen Preisanstieg leisteten erneut dieWohnimmobilienpreise , die sich im Vergleich zum dritten Quartal 2024 um 3,8 %erhöhten. Gegenüber dem zweiten Quartal des laufenden Jahres belief sich ihrPlus auf 0,8 %. Die Preise von Gewerbeimmobilien , die Büro- undEinzelhandelsimmobilienpreise einschließen, nahmen um 2,8 % auf Jahressicht undum 0,5 % auf Quartalssicht zu."Die Erholungsphase am Immobilienmarkt verfestigt sich weiter - getragen vorallem von der Entwicklung der Wohnimmobilienpreise." Jens Tolckmitt"Seit dem Frühjahr 2024 geht es für die Immobilienpreise aufwärts. DieErholungsphase am Immobilienmarkt verfestigt sich weiter - getragen vor allemvon der Entwicklung der Wohnimmobilienpreise", stellte Jens Tolckmitt,Hauptgeschäftsführer des vdp, heraus. "Die Marktakteure haben sich mit den neuenRahmenbedingungen arrangiert." Tolckmitt merkte an, dass sich die Situation aufdem Gewerbeimmobilienmarkt differenzierter zeige - abhängig vor allem vonAssetklasse, Lage und energetischem Zustand. Bei den derzeit von Bankenfinanzierten Objekten sei jedoch inzwischen bereits seit mehreren Quartalenebenfalls ein kontinuierlicher Preisanstieg zu verzeichnen.Wohnimmobilien: Mehrfamilienhäuser mit größtem PreisanstiegDie schon seit mehr als einem Jahr anhaltende Dynamik der Wohnimmobilienpreisesetzte sich auch im dritten Quartal 2025 fort - mit einem Anstieg um insgesamt3,8 %. Den größten Zuwachs mit 5,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal wiesen dabeiabermals die Preise für Mehrfamilienhäuser auf. Im selben Zeitraum verteuertesich das selbst genutzte Wohneigentum, bestehend aus Einfamilienhäusern undEigentumswohnungen, um 2,4 %. Auch beim Vergleich mit dem direkten Vorquartalwar bei den Preisen für Mehrfamilienhäuser mit 0,9 % eine höhere Steigerungsratezu verzeichnen als bei den Preisen für das selbst genutzte Wohneigentum (+0,6