Gelingt DIESER Bio-Tech-Aktie jetzt der Durchbruch?

Das bekannteste Medikament von Exelixis ist Cabometyx, eingesetzt gegen Nierenkrebs und neuroendokrinen Tumoren.

Unter dem Radar vieler Anleger läuft derzeit das Bio-Tech-Unternehmen Exelixis aus Kalifornien/USA. Schwerpunkt der Vermarktung und Forschung ist die Onkologie. Und es hat einige Projekte in der Pipeline, die im Kurs der Aktie noch nicht eingepreist scheinen.

Exelixis verfolgt dabei eine Doppelstrategie: einerseits mit der Entwicklung von Biotherapeutika, andererseits mit der Forschung an sogenannten kleinen Molekülen. Das sind chemisch hergestellte Wirkstoffe, die aus relativ kleinen, einfachen Molekülen bestehen – im Vergleich zu großen biologischen Molekülen wie Proteinen oder Antikörpern.

Sie dringen leicht in Zellen ein, können spezifische Enzyme oder Rezeptoren blockieren und so Krankheiten behandeln.

Eines der wichtigsten Projekte ist momentan der Test iheres Medikaments Zanzalintinib in Kombination mit Roche’s Tecentriq. Die Studie zeigt, dass Patienten unter diesem Behandlungsregime im Vergleich zur derzeitigen Standardtherapie ein deutlich längeres Gesamtüberleben erreichen

Analysten rechnen mit einem möglichen US-Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar bis 2033, wobei das Medikament Cabometyx als führendes Produkt ablösen könnte.

Die Aktie von Exelixis ist auf Jahressicht mit rund 2,5 Prozent im Plus und im laufenden Jahr nicht richtig vom Fleck gekommen. Auch die jüngste Herabstufung durch Guggenheim war nicht hilfreich. Morgan Stanley hat wiederum die Aktie aktuell mit einem Buy-Rating versehen, Kursziel liegt bei 44 US-Dollar. Das bedeutet immerhin ein Upside-Potenzial von rund 7,8 Prozent auf Grundlage des aktuellen Kurses.

Charttechnisch sieht es für die Aktie von Exelixis aber gut aus: Zwar notiert die Aktie rund 22 Prozent unter ihrem 52-Wochenhoch; aber: Ein Boden ist erreicht. Der Kurs liegt über allen gleitenden Durchschnitten. Es wird sich zeigen ob die obere Widerstandlinie durchbrochen werden kann, die laut Experten bei rund 46 US-Dollar liegt. Mit einem angenommen KGV von rund 13 ist Exelixis nicht teuer, denn das Branchenmittel liegt in den USA bei rund 18.

Daher sollte das Unternehmen zumindest auf die Watchlist.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Exelixis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 35,29EUR auf Tradegate (10. November 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.

