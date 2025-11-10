    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hensoldt auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 112 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Christophe Menard in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Das neue Kursziel spiegele den aktualisierten Jahresausblick sowie seine angepassten längerfristigen Annahmen wider. Menard erwartet für das Schlussquartal eine gegenüber dem bisherigen Jahresverlauf deutlich anziehende Auftragsdynamik. Für die mittelfristigen Ziele sei der Kapitalmarkttag am 11. November wichtig./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 94,10EUR auf Tradegate (10. November 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christophe Menard
    Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 113
    Kursziel alt: 112
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


