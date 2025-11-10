DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hensoldt auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 112 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Christophe Menard in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Das neue Kursziel spiegele den aktualisierten Jahresausblick sowie seine angepassten längerfristigen Annahmen wider. Menard erwartet für das Schlussquartal eine gegenüber dem bisherigen Jahresverlauf deutlich anziehende Auftragsdynamik. Für die mittelfristigen Ziele sei der Kapitalmarkttag am 11. November wichtig./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 94,10EUR auf Tradegate (10. November 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 113

Kursziel alt: 112

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



