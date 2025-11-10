    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron

    Kontron Aktie gut behauptet +2,95 % - 10.11.2025

    Am 10.11.2025 ist die Kontron Aktie, bisher, um +2,95 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Kontron Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

    Kontron Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.11.2025

    Mit einer Performance von +2,95 % konnte die Kontron Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Kontron Aktie. Nach einem Plus von +1,36 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 23,000. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kurs der Kontron Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -13,59 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um -1,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Kontron auf +15,27 %.

    Kontron Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,22 %
    1 Monat -15,21 %
    3 Monate -13,59 %
    1 Jahr +26,55 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Ankäufe von Ennocon, die sich einer Pflichtangebotsschwelle nähern und möglicherweise eine Übernahme von Kontron verhindern wollen. Analysten zeigen sich skeptisch bezüglich des zukünftigen Wachstums, während Kursprognosen zwischen einer möglichen Rallye und einem stabilen Boden bei 22 Euro schwanken. Zudem wird die Rolle von Shortsellern thematisiert, die den Kurs beeinflussen könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.

    Zur Kontron Diskussion

    Informationen zur Kontron Aktie

    Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,46 Mrd. € wert.

    Kontron AG: ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD, buy


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 10.11.2025 / 07:00 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    Kontron AG: ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD, Kauf


    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 10.11.2025 / 07:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    Kontron Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kontron

    +3,49 %
    -1,22 %
    -15,21 %
    -13,59 %
    +26,55 %
    +48,75 %
    +23,99 %
    +353,07 %
    +84,89 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ



    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
