DroneShield: Millionendeal entpuppt sich als Fehlalarm – Aktie taumelt

DroneShield stellte klar, dass es sich bei den drei Verträgen mit einem bestehenden US-Regierungskunden nicht um neue Aufträge handele. Vielmehr seien die Vereinbarungen "vom Kunden aufgrund regulatorischer Anpassungen neu ausgestellt" worden. In einer überarbeiteten Mitteilung erklärte das Unternehmen: "Diese Verträge wurden versehentlich als neue Verträge und nicht als überarbeitete Verträge gekennzeichnet, was auf einen administrativen Fehler zurückzuführen ist." Man unternehme nun Schritte, "um das erneute Auftreten eines solchen Fehlers zu verhindern".

DroneShield hat zum Wochenstart mit einer fehlerhaften Börsenmeldung für ein Wechselbad der Gefühle gesorgt – und dabei einmal mehr gezeigt, wie sensibel Anleger auf jede Schlagzeile des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten reagieren. Am Montagmorgen schien das Unternehmen zunächst einen neuen Großauftrag im Wert von 7,6 Millionen australischen Dollar (4,94 Millionen US-Dollar) gemeldet zu haben. Die Aktie schoss daraufhin zwischenzeitlich um fast zehn Prozent nach oben. Doch nur Stunden später folgte die Korrektur – und Ernüchterung.

Der Schaden an der Börse war spürbar: Aus einem kurzzeitigen Kursplus von fast zehn Prozent blieb am Ende nur ein kleines Plus von 1,2 Prozent. Dennoch zeigt der Fall, wie stark das Vertrauen in das Wachstumspotenzial von DroneShield inzwischen ist. Denn fundamental befindet sich das Unternehmen weiter auf Expansionskurs.

Seit Jahresbeginn hat DroneShield bereits 78 Aufträge verbucht – nach 66 im gesamten Vorjahr. Die durchschnittliche Auftragsgröße hat sich dabei verdoppelt: von 200.000 auf 400.000 US-Dollar. Parallel plant der Konzern eine massive Produktionsausweitung. Bis Ende 2026 soll die Kapazität von derzeit 500 Millionen auf 2,4 Milliarden US-Dollar vervielfacht werden. Auch die interne Schwelle für die Meldepflicht von Großaufträgen wird von 5 auf 20 Millionen US-Dollar angehoben – ein deutliches Signal für steigende Größenordnungen.

Operativ bleibt das Geschäft also intakt, auch wenn die Kommunikationspanne kurzfristig Vertrauen gekostet hat. Alle Systeme sollen wie geplant im Dezember-Quartal ausgeliefert werden, die entsprechenden Zahlungen werden im Dezember oder spätestens im März-Quartal 2026 erwartet.

Der Vorfall zeigt: DroneShield wächst in einem Tempo, das selbst die eigenen Strukturen unter Druck setzt. Doch trotz der Panne bleibt das Unternehmen eines der dynamischsten Wachstumsstories im Verteidigungssektor – mit einem klaren Kurs auf Expansion.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





