    Mein Verbrenner wird elektrisch - Lohnt sich der Umbau? (FOTO)

    Mainz (ots) - SWR Story von Berndt Welz online first ab 17.11.2025 auf dem SWR
    Youtube-Doku-Kanal und in der ARD Mediathek / 2.12., ab 21 Uhr im SWR

    Einfach den alten Verbrennungsmotor rausschmeißen und einen E-Antrieb einbauen:
    Gibt's schon länger bei Oldtimern. Aber ginge das auch im großen Stil für
    Millionen von Verbrenner- und Dieselfahrzeugen? Die SWR Dokumentation "Mein
    Verbrenner wird elektrisch" zeigt, dass solche Umrüstungen für viele
    Verbrennungsfahrzeuge technisch machbar und ökologisch sinnvoll sind. Und: dass
    sich der Umbau auch rechnen kann. Eine unterschätzte Chance für die
    Verkehrswende?

    Johannes Hübner zum Beispiel: mit seinem VW Touran fährt er seit einiger Zeit
    nicht mehr zu Zapf- sondern zu E-Ladesäulen. Hübner ist einer der Pioniere des
    sogenannten "Retrofit" - der Umwandlung von Verbrennern in Elektrofahrzeuge.
    Sein Touran ist inzwischen 21 Jahre alt und funktioniert einwandfrei. "Wir haben
    die größten Fehlerquellen ausgebaut, und das sind halt Motor, Kühlsystem,
    Auspuff" sagt Hübner in der SWR-Dokumentation. "Also das ist schon mal kein
    Grund mehr ihn zu verschrotten. Die Elektrotechnik wird auf jeden Fall länger
    halten als alles drum herum". Hübner ist Elektroingenieur und hat in den Umbau
    in Eigenregie viele hundert Arbeitsstunden gesteckt.

    Baustein für die Verkehrswende?

    Doch inzwischen geht es auch einfacher: einige Firmen haben sich auf Retrofits
    spezialisiert und bieten Bausätze oder komplette Umbauten an. Die Firma E-Revolt
    in Dachau zum Beispiel hat einen Umrüstsatz für den VW Golf 7 entwickelt, für
    eines der meistverkauften Autos in Deutschland. "Wenn wir schnell eine
    Trendwende in der Elektromobilität hinbekommen wollen, dann führt um die
    Umrüstung kein Weg vorbei" sagt Ralf Schollenberger. Er ist einer der Gründer
    des Startups und verweist auf die 250 Millionen Verbrenner, die auf europäischen
    Straßen fahren. Aus seiner Sicht sind Umrüstungen ein ergänzender Baustein, der
    dafür sorgen kann, dass wir schneller emissionsfrei fahren können.

    Wirtschaftlichkeitsrechnung überrascht

    Am Ende dürfte der Preis entscheiden. Zwischen 12.000 und 15.000 Euro
    veranschlagt E-Revolt für den Umbau. Lohnt sich diese Investition für
    Fahrzeugbesitzer? "Die Wirtschaftlichkeitsrechnung war tatsächlich überraschend"
    sagt Michael Krail, Verkehrsexperte am Fraunhofer Institut für System- und
    Innovationsforschung. Er hat für den SWR-Film eine Kosten-Nutzen-Analyse
    erstellt hat. Demnach amortisiert sich die Investition beim Umbau eines 10 Jahre
