Mein Verbrenner wird elektrisch - Lohnt sich der Umbau? (FOTO)
Youtube-Doku-Kanal und in der ARD Mediathek / 2.12., ab 21 Uhr im SWR
Einfach den alten Verbrennungsmotor rausschmeißen und einen E-Antrieb einbauen:
Gibt's schon länger bei Oldtimern. Aber ginge das auch im großen Stil für
Millionen von Verbrenner- und Dieselfahrzeugen? Die SWR Dokumentation "Mein
Verbrenner wird elektrisch" zeigt, dass solche Umrüstungen für viele
Verbrennungsfahrzeuge technisch machbar und ökologisch sinnvoll sind. Und: dass
sich der Umbau auch rechnen kann. Eine unterschätzte Chance für die
Verkehrswende?
nicht mehr zu Zapf- sondern zu E-Ladesäulen. Hübner ist einer der Pioniere des
sogenannten "Retrofit" - der Umwandlung von Verbrennern in Elektrofahrzeuge.
Sein Touran ist inzwischen 21 Jahre alt und funktioniert einwandfrei. "Wir haben
die größten Fehlerquellen ausgebaut, und das sind halt Motor, Kühlsystem,
Auspuff" sagt Hübner in der SWR-Dokumentation. "Also das ist schon mal kein
Grund mehr ihn zu verschrotten. Die Elektrotechnik wird auf jeden Fall länger
halten als alles drum herum". Hübner ist Elektroingenieur und hat in den Umbau
in Eigenregie viele hundert Arbeitsstunden gesteckt.
Baustein für die Verkehrswende?
Doch inzwischen geht es auch einfacher: einige Firmen haben sich auf Retrofits
spezialisiert und bieten Bausätze oder komplette Umbauten an. Die Firma E-Revolt
in Dachau zum Beispiel hat einen Umrüstsatz für den VW Golf 7 entwickelt, für
eines der meistverkauften Autos in Deutschland. "Wenn wir schnell eine
Trendwende in der Elektromobilität hinbekommen wollen, dann führt um die
Umrüstung kein Weg vorbei" sagt Ralf Schollenberger. Er ist einer der Gründer
des Startups und verweist auf die 250 Millionen Verbrenner, die auf europäischen
Straßen fahren. Aus seiner Sicht sind Umrüstungen ein ergänzender Baustein, der
dafür sorgen kann, dass wir schneller emissionsfrei fahren können.
Wirtschaftlichkeitsrechnung überrascht
Am Ende dürfte der Preis entscheiden. Zwischen 12.000 und 15.000 Euro
veranschlagt E-Revolt für den Umbau. Lohnt sich diese Investition für
Fahrzeugbesitzer? "Die Wirtschaftlichkeitsrechnung war tatsächlich überraschend"
sagt Michael Krail, Verkehrsexperte am Fraunhofer Institut für System- und
Innovationsforschung. Er hat für den SWR-Film eine Kosten-Nutzen-Analyse
erstellt hat. Demnach amortisiert sich die Investition beim Umbau eines 10 Jahre
