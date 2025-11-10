JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem Studienerfolg mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Es sei zwar positiv, dass der Pharmakonzern mit dem Kandidaten Fenebrutinib die gesteckten Ziele bei der Behandlung von Patienten mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose (MS) erreicht habe, schrieb Richard Vosser am Montag. Dies sei jedoch lediglich das Ergebnis der ersten von zwei Studien. Was das kommerzielle Potenzial des Kandidaten angehe, werde viel davon abhängen, ob auch die zweite Studie erfolgreich verläuft. Hier dürften die Ergebnisse im ersten Halbjahr 2026 vorliegen./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 293,4EUR auf Lang & Schwarz (10. November 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



