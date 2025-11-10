    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Ohne Produktivitätsschub droht Deutschland ein verlorenes Jahrzehnt

    Berlin (ots) - Ein aktuelles Gutachten der Initiative Neue Soziale
    Marktwirtschaft (INSM) warnt vor einer anhaltenden Wohlstandsstagnation in
    Deutschland. Ohne einen deutlichen Produktivitätsschub drohe der deutschen
    Wirtschaft ein Jahrzehnt der Stagnation. Seit 2019 stagniert das
    Bruttoinlandsprodukt (BIP), während die Bevölkerung wächst - das BIP pro Kopf
    ist um 1,5 Prozent gesunken. Der demografische Wandel verschärft die Lage
    zusätzlich, da der Arbeitseinsatz pro Kopf bis 2035 sinken dürfte.

    Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) simulierte im Auftrag der INSM drei
    Produktivitätsszenarien bis 2040. Schon kleine Unterschiede wirken sich stark
    aus: Bei einem jährlichen Produktivitätszuwachs von 0,5 Prozent steigt das reale
    BIP um 7,9 Prozent, bei 1,0 Prozent um 16,3 Prozent und bei 1,5 Prozent um 25,2
    Prozent. Ein Prozentpunkt mehr Produktivität bedeutet laut IfW rund 17
    Prozentpunkte höheres BIP pro Kopf bis 2040.

    Auch die Löhne hängen eng mit der Produktivität zusammen. Im schwachen
    Wachstumsszenario (0,5 Prozent) erhöhen sich die realen Nettolöhne bis 2040 nur
    um 3,9 Prozent, bei 1,0 Prozent Produktivitätszuwachs um 12,0 Prozent und bei
    1,5 Prozent um 20,6 Prozent. Nur ein kräftiger Produktivitätsschub ermögliche
    reale Einkommenszuwächse und entlaste zugleich die Sozialkassen.

    Besonders die Rentenversicherung steht laut Gutachten unter Druck. Um steigende
    Beiträge ohne reale Rentenkürzungen zu vermeiden, wäre zwischen 2026 und 2035
    ein zusätzliches Produktivitätswachstum von rund zwei Prozentpunkten jährlich
    nötig. Erst nach dem Ausscheiden der Babyboomer sinkt der notwendige
    Zusatzimpuls wieder.

    INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben kommentiert: "Deutschland hat massive
    strukturelle Probleme, die Wachstum verhindern. Die sind alle politisch
    verursacht, können damit aber auch politisch geändert werden. Nachdem der Herbst
    der Reformen wohl ausgefallen ist, müssen die Reformen eben jetzt im Winter
    kommen."

    Nötig seien Reformen für schnellere Genehmigungen, weniger Bürokratie, weniger
    Abgaben, bessere Bildungs- und Forschungsbedingungen sowie eine stärkere
    Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren.

    Alsleben: "Die Betriebe können nur produktiver und innovativer sein, wenn die
    Politik sie nicht zu stark fesselt. Und nur mit mehr Produktivität können wir
    Wohlstand und Sozialstaat langfristig sichern", so Alsleben.

