    Bauen im Bestand - Mit Holz und nachwachsenden Rohstoffen gegen die Wohnungsnot

    Gülzow (ots) - Anmoderationsvorschlag: Auf Wohnungssuche zu gehen, ist in den
    letzten Jahren immer schwieriger geworden. Besonders in den großen Städten ist
    Wohnraum knapp. Eine Lösung könnte sein, im Bestand zu bauen. Was das bedeutet,
    wie das nachhaltig geht und welche Rolle Holz und andere nachwachsende Rohstoffe
    dabei spielen könnten, weiß meine Kollegin Helke Michael. Sie hat sich mit einem
    Holzbauexperten unterhalten.

    Sprecherin: Der bauliche Bestand umfasst grundsätzlich erstmal alle Gebäude, die
    es bereits gibt. Einige davon sind zwar inzwischen in die Jahre gekommen, sind
    energetisch nicht zeitgemäß oder bieten auch nicht den nötigen Platz. Anstelle
    sie aber abzureißen und neu zu bauen, kann man die Probleme anders angehen. Und
    zwar am besten mit Holz:

    O-Ton 1 (Henning Klattenhoff, 34 Sek.): "In dieser Bauweise liegt tatsächlich
    ein sehr großes Potenzial, indem wir nämlich auf unsere bestehenden Gebäude
    einfach nochmal ein bis zwei Geschosse als sogenannte Aufstockungen
    draufstellen. Dafür ist es dann wichtig, dass man leichtes Material hat, damit
    die Bestandsgebäude darunter dann nicht zusammenbrechen. Holz ist perfekt
    geeignet als Baumaterial, um ein Vielfaches leichter als Mauerwerk und
    Stahlbeton. Aufstockungen aus Holz auszuführen, ist daher das Beste, was man
    machen kann. Also: Ich sage immer gerne, bei den Bremer Stadtmusikanten ist es
    ja auch so, dass der leichte Hahn oben ist und der schwere Esel unten und nicht
    andersherum."

    Sprecherin: So der Fachbereichsleiter Holzbauplanung bei ASSMANN BERATEN +
    PLANEN in Hamburg, Henning Klattenhoff. Seit Jahren setzt er auf Holz als
    zukunftsweisendes Material im modernen Bauwesen. Denn es ist nicht nur leicht,
    sondern hat auch hervorragende Dämmeigenschaften und lässt sich einfach zu
    größeren Bauteilen vorfertigen. Weiterer Pluspunkt:

    O-Ton 2 (Henning Klattenhoff, 25 Sek.): "Holz ist ein Baustoff, der nachwächst
    im Wald. Das ist schlichtweg ein unschlagbares Argument für den Holzbau.
    Klimaschädliches CO2 wird beim Wachstum eines Baumes der Luft entnommen und im
    Holz als Kohlenstoff dann eingelagert. Holz ist außerdem nicht nur leicht,
    sondern auch leicht zu verarbeiten. Es ist also auch in die Zukunft geschaut
    einfacher, ein Gebäude in späteren Jahren zum Beispiel zurückzubauen und das
    Holzmaterial wieder neu zu verwenden."

    Sprecherin: Genau das senkt - langfristig betrachtet - auch die Kosten für den
    Holzbau, der ohnehin nicht pauschal teurer ist als konventionelles Bauen mit
    Stein oder Beton. Im Bestandsbau spart man durch das geringe Gewicht von Holz
    zudem Kosten, die andernfalls für die statische Nachrüstung von Gebäuden
    notwendig wären. Von künftigen Planern und Bauherren wünscht sich der Experte,
    all die Vorteile zu erkennen und ...

    O-Ton 3 (Henning Klattenhoff, 18 Sek.): "... mehr Mut zu haben für
    Veränderungen. Wir können so nicht weitermachen, wie wir in den vergangenen
    Jahrzehnten gebaut haben. Es funktioniert einfach nicht. Wir müssen nachhaltiger
    werden. Je früher wir das umsetzen, desto besser, auch für den Wohnungsmarkt.
    Das Bauen im Bestand mit Holz kann hierzu einen ausgesprochen guten Beitrag
    leisten."

    Abmoderationsvorschlag: Nicht neu, sondern im Bestand bauen und einfach auf
    vorhandene Gebäude noch ein, zwei Stockwerke aus Holz draufbauen - damit lassen
    sich mit Holz nachhaltig Lücken schließen. Weitere Infos dazu finden Sie auch im
    Netz unter baustoffe.fnr.de.

