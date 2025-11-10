Bauen im Bestand - Mit Holz und nachwachsenden Rohstoffen gegen die Wohnungsnot

Gülzow (ots) - Anmoderationsvorschlag: Auf Wohnungssuche zu gehen, ist in den

letzten Jahren immer schwieriger geworden. Besonders in den großen Städten ist

Wohnraum knapp. Eine Lösung könnte sein, im Bestand zu bauen. Was das bedeutet,

wie das nachhaltig geht und welche Rolle Holz und andere nachwachsende Rohstoffe

dabei spielen könnten, weiß meine Kollegin Helke Michael. Sie hat sich mit einem

Holzbauexperten unterhalten.



Sprecherin: Der bauliche Bestand umfasst grundsätzlich erstmal alle Gebäude, die

es bereits gibt. Einige davon sind zwar inzwischen in die Jahre gekommen, sind

energetisch nicht zeitgemäß oder bieten auch nicht den nötigen Platz. Anstelle

sie aber abzureißen und neu zu bauen, kann man die Probleme anders angehen. Und

zwar am besten mit Holz:





O-Ton 1 (Henning Klattenhoff, 34 Sek.): "In dieser Bauweise liegt tatsächlich

ein sehr großes Potenzial, indem wir nämlich auf unsere bestehenden Gebäude

einfach nochmal ein bis zwei Geschosse als sogenannte Aufstockungen

draufstellen. Dafür ist es dann wichtig, dass man leichtes Material hat, damit

die Bestandsgebäude darunter dann nicht zusammenbrechen. Holz ist perfekt

geeignet als Baumaterial, um ein Vielfaches leichter als Mauerwerk und

Stahlbeton. Aufstockungen aus Holz auszuführen, ist daher das Beste, was man

machen kann. Also: Ich sage immer gerne, bei den Bremer Stadtmusikanten ist es

ja auch so, dass der leichte Hahn oben ist und der schwere Esel unten und nicht

andersherum."



Sprecherin: So der Fachbereichsleiter Holzbauplanung bei ASSMANN BERATEN +

PLANEN in Hamburg, Henning Klattenhoff. Seit Jahren setzt er auf Holz als

zukunftsweisendes Material im modernen Bauwesen. Denn es ist nicht nur leicht,

sondern hat auch hervorragende Dämmeigenschaften und lässt sich einfach zu

größeren Bauteilen vorfertigen. Weiterer Pluspunkt:



O-Ton 2 (Henning Klattenhoff, 25 Sek.): "Holz ist ein Baustoff, der nachwächst

im Wald. Das ist schlichtweg ein unschlagbares Argument für den Holzbau.

Klimaschädliches CO2 wird beim Wachstum eines Baumes der Luft entnommen und im

Holz als Kohlenstoff dann eingelagert. Holz ist außerdem nicht nur leicht,

sondern auch leicht zu verarbeiten. Es ist also auch in die Zukunft geschaut

einfacher, ein Gebäude in späteren Jahren zum Beispiel zurückzubauen und das

Holzmaterial wieder neu zu verwenden."



Sprecherin: Genau das senkt - langfristig betrachtet - auch die Kosten für den

Holzbau, der ohnehin nicht pauschal teurer ist als konventionelles Bauen mit

Stein oder Beton. Im Bestandsbau spart man durch das geringe Gewicht von Holz

zudem Kosten, die andernfalls für die statische Nachrüstung von Gebäuden

notwendig wären. Von künftigen Planern und Bauherren wünscht sich der Experte,

all die Vorteile zu erkennen und ...



O-Ton 3 (Henning Klattenhoff, 18 Sek.): "... mehr Mut zu haben für

Veränderungen. Wir können so nicht weitermachen, wie wir in den vergangenen

Jahrzehnten gebaut haben. Es funktioniert einfach nicht. Wir müssen nachhaltiger

werden. Je früher wir das umsetzen, desto besser, auch für den Wohnungsmarkt.

Das Bauen im Bestand mit Holz kann hierzu einen ausgesprochen guten Beitrag

leisten."



Abmoderationsvorschlag: Nicht neu, sondern im Bestand bauen und einfach auf

vorhandene Gebäude noch ein, zwei Stockwerke aus Holz draufbauen - damit lassen

sich mit Holz nachhaltig Lücken schließen. Weitere Infos dazu finden Sie auch im

Netz unter baustoffe.fnr.de.



