Bauen im Bestand - Mit Holz und nachwachsenden Rohstoffen gegen die Wohnungsnot
Gülzow (ots) - Anmoderationsvorschlag: Auf Wohnungssuche zu gehen, ist in den
letzten Jahren immer schwieriger geworden. Besonders in den großen Städten ist
Wohnraum knapp. Eine Lösung könnte sein, im Bestand zu bauen. Was das bedeutet,
wie das nachhaltig geht und welche Rolle Holz und andere nachwachsende Rohstoffe
dabei spielen könnten, weiß meine Kollegin Helke Michael. Sie hat sich mit einem
Holzbauexperten unterhalten.
Sprecherin: Der bauliche Bestand umfasst grundsätzlich erstmal alle Gebäude, die
es bereits gibt. Einige davon sind zwar inzwischen in die Jahre gekommen, sind
energetisch nicht zeitgemäß oder bieten auch nicht den nötigen Platz. Anstelle
sie aber abzureißen und neu zu bauen, kann man die Probleme anders angehen. Und
zwar am besten mit Holz:
letzten Jahren immer schwieriger geworden. Besonders in den großen Städten ist
Wohnraum knapp. Eine Lösung könnte sein, im Bestand zu bauen. Was das bedeutet,
wie das nachhaltig geht und welche Rolle Holz und andere nachwachsende Rohstoffe
dabei spielen könnten, weiß meine Kollegin Helke Michael. Sie hat sich mit einem
Holzbauexperten unterhalten.
Sprecherin: Der bauliche Bestand umfasst grundsätzlich erstmal alle Gebäude, die
es bereits gibt. Einige davon sind zwar inzwischen in die Jahre gekommen, sind
energetisch nicht zeitgemäß oder bieten auch nicht den nötigen Platz. Anstelle
sie aber abzureißen und neu zu bauen, kann man die Probleme anders angehen. Und
zwar am besten mit Holz:
O-Ton 1 (Henning Klattenhoff, 34 Sek.): "In dieser Bauweise liegt tatsächlich
ein sehr großes Potenzial, indem wir nämlich auf unsere bestehenden Gebäude
einfach nochmal ein bis zwei Geschosse als sogenannte Aufstockungen
draufstellen. Dafür ist es dann wichtig, dass man leichtes Material hat, damit
die Bestandsgebäude darunter dann nicht zusammenbrechen. Holz ist perfekt
geeignet als Baumaterial, um ein Vielfaches leichter als Mauerwerk und
Stahlbeton. Aufstockungen aus Holz auszuführen, ist daher das Beste, was man
machen kann. Also: Ich sage immer gerne, bei den Bremer Stadtmusikanten ist es
ja auch so, dass der leichte Hahn oben ist und der schwere Esel unten und nicht
andersherum."
Sprecherin: So der Fachbereichsleiter Holzbauplanung bei ASSMANN BERATEN +
PLANEN in Hamburg, Henning Klattenhoff. Seit Jahren setzt er auf Holz als
zukunftsweisendes Material im modernen Bauwesen. Denn es ist nicht nur leicht,
sondern hat auch hervorragende Dämmeigenschaften und lässt sich einfach zu
größeren Bauteilen vorfertigen. Weiterer Pluspunkt:
O-Ton 2 (Henning Klattenhoff, 25 Sek.): "Holz ist ein Baustoff, der nachwächst
im Wald. Das ist schlichtweg ein unschlagbares Argument für den Holzbau.
Klimaschädliches CO2 wird beim Wachstum eines Baumes der Luft entnommen und im
Holz als Kohlenstoff dann eingelagert. Holz ist außerdem nicht nur leicht,
sondern auch leicht zu verarbeiten. Es ist also auch in die Zukunft geschaut
einfacher, ein Gebäude in späteren Jahren zum Beispiel zurückzubauen und das
Holzmaterial wieder neu zu verwenden."
Sprecherin: Genau das senkt - langfristig betrachtet - auch die Kosten für den
Holzbau, der ohnehin nicht pauschal teurer ist als konventionelles Bauen mit
Stein oder Beton. Im Bestandsbau spart man durch das geringe Gewicht von Holz
zudem Kosten, die andernfalls für die statische Nachrüstung von Gebäuden
notwendig wären. Von künftigen Planern und Bauherren wünscht sich der Experte,
all die Vorteile zu erkennen und ...
O-Ton 3 (Henning Klattenhoff, 18 Sek.): "... mehr Mut zu haben für
Veränderungen. Wir können so nicht weitermachen, wie wir in den vergangenen
Jahrzehnten gebaut haben. Es funktioniert einfach nicht. Wir müssen nachhaltiger
werden. Je früher wir das umsetzen, desto besser, auch für den Wohnungsmarkt.
Das Bauen im Bestand mit Holz kann hierzu einen ausgesprochen guten Beitrag
leisten."
Abmoderationsvorschlag: Nicht neu, sondern im Bestand bauen und einfach auf
vorhandene Gebäude noch ein, zwei Stockwerke aus Holz draufbauen - damit lassen
sich mit Holz nachhaltig Lücken schließen. Weitere Infos dazu finden Sie auch im
Netz unter baustoffe.fnr.de.
Pressekontakt:
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.
Maria Spittel
Tel.: 03843/6930-335
Mail: mailto:m.spittel@fnr.de
ein sehr großes Potenzial, indem wir nämlich auf unsere bestehenden Gebäude
einfach nochmal ein bis zwei Geschosse als sogenannte Aufstockungen
draufstellen. Dafür ist es dann wichtig, dass man leichtes Material hat, damit
die Bestandsgebäude darunter dann nicht zusammenbrechen. Holz ist perfekt
geeignet als Baumaterial, um ein Vielfaches leichter als Mauerwerk und
Stahlbeton. Aufstockungen aus Holz auszuführen, ist daher das Beste, was man
machen kann. Also: Ich sage immer gerne, bei den Bremer Stadtmusikanten ist es
ja auch so, dass der leichte Hahn oben ist und der schwere Esel unten und nicht
andersherum."
Sprecherin: So der Fachbereichsleiter Holzbauplanung bei ASSMANN BERATEN +
PLANEN in Hamburg, Henning Klattenhoff. Seit Jahren setzt er auf Holz als
zukunftsweisendes Material im modernen Bauwesen. Denn es ist nicht nur leicht,
sondern hat auch hervorragende Dämmeigenschaften und lässt sich einfach zu
größeren Bauteilen vorfertigen. Weiterer Pluspunkt:
O-Ton 2 (Henning Klattenhoff, 25 Sek.): "Holz ist ein Baustoff, der nachwächst
im Wald. Das ist schlichtweg ein unschlagbares Argument für den Holzbau.
Klimaschädliches CO2 wird beim Wachstum eines Baumes der Luft entnommen und im
Holz als Kohlenstoff dann eingelagert. Holz ist außerdem nicht nur leicht,
sondern auch leicht zu verarbeiten. Es ist also auch in die Zukunft geschaut
einfacher, ein Gebäude in späteren Jahren zum Beispiel zurückzubauen und das
Holzmaterial wieder neu zu verwenden."
Sprecherin: Genau das senkt - langfristig betrachtet - auch die Kosten für den
Holzbau, der ohnehin nicht pauschal teurer ist als konventionelles Bauen mit
Stein oder Beton. Im Bestandsbau spart man durch das geringe Gewicht von Holz
zudem Kosten, die andernfalls für die statische Nachrüstung von Gebäuden
notwendig wären. Von künftigen Planern und Bauherren wünscht sich der Experte,
all die Vorteile zu erkennen und ...
O-Ton 3 (Henning Klattenhoff, 18 Sek.): "... mehr Mut zu haben für
Veränderungen. Wir können so nicht weitermachen, wie wir in den vergangenen
Jahrzehnten gebaut haben. Es funktioniert einfach nicht. Wir müssen nachhaltiger
werden. Je früher wir das umsetzen, desto besser, auch für den Wohnungsmarkt.
Das Bauen im Bestand mit Holz kann hierzu einen ausgesprochen guten Beitrag
leisten."
Abmoderationsvorschlag: Nicht neu, sondern im Bestand bauen und einfach auf
vorhandene Gebäude noch ein, zwei Stockwerke aus Holz draufbauen - damit lassen
sich mit Holz nachhaltig Lücken schließen. Weitere Infos dazu finden Sie auch im
Netz unter baustoffe.fnr.de.
Pressekontakt:
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.
Maria Spittel
Tel.: 03843/6930-335
Mail: mailto:m.spittel@fnr.de
Autor folgen