    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Temedica bringt Omnichannel Patient Engagement Suite auf den Markt - eine neue und einzigartige Lösung zur integrierten Patientenbegleitung für Pharma-Unternehmen

    München (ots) - · Die Omnichannel Patient Engagement Suite von Temedica
    ermöglicht es Pharma-Unternehmen, integrierte Patienten-Kommunikation in nur
    sechs Wochen zu starten.

    · Nahtlose Orchestrierung der Patient-Touchpoints über App, E-Mail, SMS,
    Push-Nachrichten und Patientenservices

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BioNTech SE ADR!
    Long
    97,52€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 13,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    109,85€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 13,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    · Echtzeit-Dashboards verbinden Patientenaktivierung, Adhärenz und Outcomes mit
    kommerziellen Erfolgskennzahlen und ROI

    · Basierend auf fünfzehn bereits unterstützten Indikationen bietet die
    Omnichannel Patient Engagement Suite alleine im deutschsprachigen Raum
    potenziell über 40 Millionen Patientinnen und Patienten eine umfassende
    Unterstützung - mit voller Skalierbarkeit, messbaren Ergebnissen und
    vollständiger regulatorischer Konformität.

    München, November 01, 2025 - Mit der Omnichannel Patient Engagement Suite stellt
    Temedica eine neuartige Lösung vor, die eine bisher nicht existierende Kategorie
    im Patient Engagement eröffnet. Damit setzen Pharmaunternehmen
    Patientenkommunikation schneller, skalierbarer und messbar erfolgreich um. Die
    modulare Plattform verbindet eine Vielzahl relevante Kanäle und sorgt so dafür,
    dass Patienten personalisierte Unterstützung genau dann erhalten, wenn sie sie
    brauchen.

    Ein Teil der Omnichannel Patient Engagement Suite ist die digitale
    Patientenbegleitung namens Clevi. Die Clevi-App ermöglicht eine
    indikationsspezifische, personalisierte Unterstützung entlang der individuellen
    Patient-Journey, liefert datengestützte Einblicke in das Patientenverhalten und
    integriert sich nahtlos in weitere Kanäle, bestehende Services und
    Markenstrategien.

    Von Einzel-App zu integriertem Ökosystem

    Digitale Patientenbegleiter wie Clevi sind weiterhin ein wertvolles Instrument -
    ihr Wert steigt jedoch exponentiell, wenn sie sich nahtlos in einen
    AI-getriebenen Omnichannel-Ansatzes integrieren. Mit der Omnichannel Patient
    Engagement Suite orchestriert Temedica App-Inhalte, Messaging-Kanäle und
    Patientenservices über ein eigenes Daten- und CRM-System. Dieses personalisiert
    die Patientenkommunikation basierend auf Patientenattributen und -verhalten und
    erzielt so nachweislich über 15% mehr Patientenengagement im Vergleich zu
    Standalone App-Lösungen. So können Erinnerungen an die Medikamenteneinnahme in
    der App automatisch durch ergänzende E-Mails oder zusätzliche Patientenservices
    verstärkt werden - ein Zusammenspiel aus digitalen Touchpoints und begleitenden
    Services, das es in dieser Form bislang nicht gab.

    "Unsere Omnichannel Patient Engagement Suite definiert eine völlig neue
    Kategorie in der Patientenkommunikation. Sie ist speziell darauf ausgelegt, die
    individuellen Ziele unserer Pharma-Partner zu unterstützen - sei es höhere
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BioNTech. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Temedica bringt Omnichannel Patient Engagement Suite auf den Markt - eine neue und einzigartige Lösung zur integrierten Patientenbegleitung für Pharma-Unternehmen · Die Omnichannel Patient Engagement Suite von Temedica ermöglicht es Pharma-Unternehmen, integrierte Patienten-Kommunikation in nur sechs Wochen zu starten. · Nahtlose Orchestrierung der Patient-Touchpoints über App, E-Mail, SMS, Push-Nachrichten …