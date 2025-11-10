Temedica bringt Omnichannel Patient Engagement Suite auf den Markt - eine neue und einzigartige Lösung zur integrierten Patientenbegleitung für Pharma-Unternehmen
ermöglicht es Pharma-Unternehmen, integrierte Patienten-Kommunikation in nur
sechs Wochen zu starten.
· Nahtlose Orchestrierung der Patient-Touchpoints über App, E-Mail, SMS,
Push-Nachrichten und Patientenservices
kommerziellen Erfolgskennzahlen und ROI
· Basierend auf fünfzehn bereits unterstützten Indikationen bietet die
Omnichannel Patient Engagement Suite alleine im deutschsprachigen Raum
potenziell über 40 Millionen Patientinnen und Patienten eine umfassende
Unterstützung - mit voller Skalierbarkeit, messbaren Ergebnissen und
vollständiger regulatorischer Konformität.
München, November 01, 2025 - Mit der Omnichannel Patient Engagement Suite stellt
Temedica eine neuartige Lösung vor, die eine bisher nicht existierende Kategorie
im Patient Engagement eröffnet. Damit setzen Pharmaunternehmen
Patientenkommunikation schneller, skalierbarer und messbar erfolgreich um. Die
modulare Plattform verbindet eine Vielzahl relevante Kanäle und sorgt so dafür,
dass Patienten personalisierte Unterstützung genau dann erhalten, wenn sie sie
brauchen.
Ein Teil der Omnichannel Patient Engagement Suite ist die digitale
Patientenbegleitung namens Clevi. Die Clevi-App ermöglicht eine
indikationsspezifische, personalisierte Unterstützung entlang der individuellen
Patient-Journey, liefert datengestützte Einblicke in das Patientenverhalten und
integriert sich nahtlos in weitere Kanäle, bestehende Services und
Markenstrategien.
Von Einzel-App zu integriertem Ökosystem
Digitale Patientenbegleiter wie Clevi sind weiterhin ein wertvolles Instrument -
ihr Wert steigt jedoch exponentiell, wenn sie sich nahtlos in einen
AI-getriebenen Omnichannel-Ansatzes integrieren. Mit der Omnichannel Patient
Engagement Suite orchestriert Temedica App-Inhalte, Messaging-Kanäle und
Patientenservices über ein eigenes Daten- und CRM-System. Dieses personalisiert
die Patientenkommunikation basierend auf Patientenattributen und -verhalten und
erzielt so nachweislich über 15% mehr Patientenengagement im Vergleich zu
Standalone App-Lösungen. So können Erinnerungen an die Medikamenteneinnahme in
der App automatisch durch ergänzende E-Mails oder zusätzliche Patientenservices
verstärkt werden - ein Zusammenspiel aus digitalen Touchpoints und begleitenden
Services, das es in dieser Form bislang nicht gab.
"Unsere Omnichannel Patient Engagement Suite definiert eine völlig neue
Kategorie in der Patientenkommunikation. Sie ist speziell darauf ausgelegt, die
individuellen Ziele unserer Pharma-Partner zu unterstützen - sei es höhere
