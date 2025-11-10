Temedica bringt Omnichannel Patient Engagement Suite auf den Markt - eine neue und einzigartige Lösung zur integrierten Patientenbegleitung für Pharma-Unternehmen

Ich habe mir zufällig nochmal eine Nachricht vom 8. September durchgelesen. Dabei ist mir etwas aufgefallen, das ich vorher gar nicht so richtig wahrgenommen hatte. Ich habe ein bisschen nachrecherchiert und festgestellt, dass da ein wirklich interessanter Satz drinsteht – einer, der mir erst jetzt in seiner Bedeutung richtig bewusst geworden ist und den viele vermutlich gar nicht so ganz verstehen.





„Pumitamig received Orphan Drug designation from the U.S. Food and Drug Administration (‘FDA’) for the treatment of patients with small cell lung cancer in 2025.“





Ich glaube, den wenigsten ist wirklich bewusst, was die Orphan Drug Designation der FDA eigentlich bedeutet. Deshalb hier einmal eine kleine Zusammenstellung, was dahintersteckt. Ich finde das ehrlich gesagt atemberaubend und ich wundere mich, dass dieses Thema so wenig Aufmerksamkeit bekommt.





Orphan Drug Designation:

Der Orphan-Drug-Status ist eine spezielle Zulassung, die von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA an Medikamente vergeben wird, die zur Behandlung, Diagnose oder Vorbeugung seltener Krankheiten oder Zustände bestimmt sind. Solche Krankheiten betreffen weniger als 200.000 Menschen in den USA oder erfüllen spezielle Kosten-Nutzungs-Kriterien. Dieser Status soll die Entwicklung von Medikamenten für seltene Krankheiten fördern, da diese oft wirtschaftlich weniger attraktiv für Pharmafirmen sind.

Medikamentenhersteller mit einem Orphan-Drug-Status profitieren von verschiedenen Vergünstigungen, darunter:

Sieben Jahre Exklusivität im Markt für das zugelassene Medikament, Steuererleichterungen und Steuergutschriften für klinische Studien, Befreiung von bestimmten Zulassungsgebühren, Unterstützung bei der Entwicklung des Medikaments.













https://www.globenewswire.com/news-release/2025/09/08/3146265/0/en/First-Disclosure-of-Global-Interim-Phase-2-Data-for-BioNTech-and-Bristol-Myers-Squibb-PD-L1xVEGF-A-Bispecific-Antibody-Pumitamig-BNT327-BMS986545-in-Patients-with-Extensive-Stage-S.html





Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was momentan mit dem Aktienmarkt los ist. Eigentlich hätte sich das Ganze seit September längst verdoppeln müssen.



















