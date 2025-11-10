ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Fresenius SE auf 56 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Fresenius auf 56 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt bei "Buy", positive Quartalszahlen.
- Gute Dynamik und Gewinnausblick übertreffen möglich.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 53 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei positiv aufgefallen und die gute Dynamik bei dem Medizinkonzern sollte anhalten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Fresenius könnte zudem den angehobenen Gewinnausblick übertreffen. Die attraktive Bewertung biete weiterhin eine gute Einstiegsgelegenheit./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 48,01 auf Tradegate (10. November 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -3,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 26,93 Mrd..
Fresenius zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +2,42 %/+19,15 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 56 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Fresenius - 578560 - DE0005785604
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
nur zur Information
Der bisherige Erfolg gibt ihm dabei Recht und der Kursverlauf der jüngeren Zeit unterstreicht das.
Auch die Finanzierungsstruktur wird überarbeitet:
Fresenius nimmt mit FMC-Platzierung und Anleihe 1,1 Mrd Euro…