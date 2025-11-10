Deutsche Bank hebt Ziel für Fresenius SE auf 56 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 48,01 auf Tradegate (10. November 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -3,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,10 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 26,93 Mrd..

Fresenius zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +2,42 %/+19,15 % bedeutet.