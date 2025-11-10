RBC senkt Ziel für Gea Group auf 56 Euro - 'Sector Perform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 60,20 auf Tradegate (10. November 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -2,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,13 %.

Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,85 Mrd..

GEA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -9,02 %/+20,76 % bedeutet.