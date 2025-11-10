ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Gea Group auf 56 Euro - 'Sector Perform'
- RBC senkt Kursziel für Gea auf 56 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Sector Perform".
- Risiken für langfristige Unternehmensplanung erkannt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 59 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den soliden Quartalszahlen am vergangenen Donnerstag habe er Schätzungen und Kursziel aktualisiert, schrieb Sebastian Kuenne in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Geschäftsdynamik und die Profitabilität sähen ordentlich aus. Doch mit Blick auf die Gewinnziele habe sich das Management zögerlich gezeigt. Kuenne sieht einige Risiken für die langfristige Unternehmensplanung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:35 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:45 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 60,20 auf Tradegate (10. November 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -2,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,13 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,85 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -9,02 %/+20,76 % bedeutet.