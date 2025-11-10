RBC senkt Ziel für Zalando auf 36 Euro - 'Outperform'

-----------------------

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 22,60 auf Tradegate (10. November 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -6,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,94 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +22,27 %/+92,14 % bedeutet.