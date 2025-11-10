ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Zalando auf 36 Euro - 'Outperform'
- RBC senkt Zalando-Kursziel auf 36 Euro, bleibt optimistisch.
- Gefahr einer Nachfragelücke bei Bekleidungssektor.
- Next als Favorit, Zalando bleibt attraktiv bewertet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 40 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei den europäischen Bekleidungs- und Haushaltswarenhändlern gebe es nach einem starken Start in die Saison die Gefahr einer Nachfragelücke, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dies könnte das Kurspotenzial begrenzen, auch wenn die Aussichten für die Bruttomargen im ersten Halbjahr 2026 vielversprechend blieben. Chamberlains Favorit ist Next wegen des internationalen Geschäftspotenzials. Bei Dunelm und Zalando erscheine die aktuelle Bewertung angesichts des Wachstumspotenzials aussichtsreich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:45 / EST
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 22,60 auf Tradegate (10. November 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -6,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,94 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +22,27 %/+92,14 % bedeutet.
Kursziel: 36 Euro
Ich vermute, dass die Kursbewegung vor den Zahlen auf Leerverkäufer zurückzuführen ist, die davon ausgegangen sind, dass die Ergebnisse deutlich schlechter ausfallen würden.
Der aktuelle Kurs ist meiner Meinung nach viel zu tief – ein Bereich zwischen 32 € und 35 € wäre zunächst fair bewertet.
Außerdem hat der CEO im Interview klar gesagt, dass er den Aktienkurs wieder deutlich höher sehen möchte, was ein positives Signal ist.
Die Integration von About You (AY) braucht natürlich ihre Zeit, um vernünftig umgesetzt zu werden.
Ich selbst bin langfristig investiert (Long) und habe Geduld – das tägliche „Zocken“ liegt mir ohnehin nicht.
Zalando meldete für das 3. Quartal 2025 ein GMV-Wachstum von 21,6 % auf 4,2 Mrd € – inklusive der Akquisition von About You Holding SE. Ohne diesen Effekt betrug das Wachstum etwa 6,7 %.
Der Umsatz stieg im selben Zeitraum um ca. 26,5 % auf 3,0 Mrd €, und damit über den Markterwartungen.
Strategisch: Zalando kündigte eine fünfjährige Partnerschaft mit dem Deutscher Fußball‑Bund (DFB) an – gute Sichtbarkeit und Ausrichtung auf den wachsenden Sport- / Athleisure-Markt.
Da hat jemand 30.000 Aktien gekauft, ein gutes Zeichen vor den Zahlen.