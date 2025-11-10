ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Commerzbank auf 'Buy' - Ziel 37 Euro
- Kursziel für Commerzbank auf 37 Euro angehoben.
- Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
- Commerzbank zeigt starkes Wachstum und Kapitalüberschüsse.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Commerzbank von 35 auf 37 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Commerzbank sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb Benjamin Goy in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung nach der positiven Gewinnüberraschung des dritten Quartals. Das Geldinstitut erwirtschafte immense Kapitalüberschüsse. Goy ist bezüglich des Ausschüttungspotenzials deutlich optimistischer als der Markt./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 05:02 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,25 % und einem Kurs von 33,66 auf Tradegate (10. November 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +2,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 37,87 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -10,85 %/+9,96 % bedeutet.
Kursziel: 37 Euro
In den nächsten zwei Wochen sollte es nach der 3 Monatstheorie auf 36 Euro hoch gehen.
Mir leuchtet der Sinn dieses ARP nicht ein. Sofern es gerade einmal den Kurs stützt (und nicht in ungeahnte Höhen treibt) nützt es nur der UC. Sollten die Aktien eingezogen werden, stiege damit der prozentuale Anteil der UC und somit würde der ihr noch fehlende Anteil geringer. Das ergibt keinen Sinn zur Übernahmeabwehr. Behielte die CoBa diese Aktien jedoch, so hätte sie immerhin ein Aktienpaket, welches im Falle eines Übernahmeangebots dagegen stimmen kann.