Deutsche Bank Research hebt Commerzbank auf 'Buy' - Ziel 37 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,25 % und einem Kurs von 33,66 auf Tradegate (10. November 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +2,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 37,87 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -10,85 %/+9,96 % bedeutet.