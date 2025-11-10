    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research hebt Commerzbank auf 'Buy' - Ziel 37 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Commerzbank auf 37 Euro angehoben.
    • Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
    • Commerzbank zeigt starkes Wachstum und Kapitalüberschüsse.
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Commerzbank von 35 auf 37 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Commerzbank sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb Benjamin Goy in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung nach der positiven Gewinnüberraschung des dritten Quartals. Das Geldinstitut erwirtschafte immense Kapitalüberschüsse. Goy ist bezüglich des Ausschüttungspotenzials deutlich optimistischer als der Markt./ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 05:02 / CET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,25 % und einem Kurs von 33,66 auf Tradegate (10. November 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +2,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 37,87 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -10,85 %/+9,96 % bedeutet.


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
