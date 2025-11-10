UBS hebt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel hoch auf 39 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,22 % und einem Kurs von 33,88 auf Tradegate (10. November 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +12,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,34 %.

Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 643,05 Mio..

SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von +7,02 %/+72,41 % bedeutet.