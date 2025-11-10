DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 180 auf 172 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatzanstieg des Herstellers von Abfüll- und Verpackungsanlagen im vergangenen Quartal sei von Wechselkurseffekten gebremst worden, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei dank einer guten Kapazitätsauslastung und Effizienzmaßnahmen ebenfalls um fünf Prozent gestiegen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 130EUR auf Tradegate (10. November 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.



