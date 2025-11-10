Aktie mit 40 Prozent Plus!
Rumble übernimmt deutsche Nothern Data: Ein Deal mit politischer Sprengkraft
Der US-Videodienst Rumble übernimmt den Frankfurter Cloud- und Rechenzentrumsbetreiber Northern Data. Der Kaufpreis: rund 663 Millionen Euro. Doch für die Aktionäre ist die Übernahme ein Dämpfer.
- Rumble übernimmt Northern Data für 663 Millionen Euro.
- Northern Data-Aktie steigt um 40 Prozent nach Deal.
- Rumble zielt auf KI-Markt mit leistungsstarker Cloud.
Die Aktie des Rechenzentrumsspezialisten Northern Data schießt am Montag um fast 40 Prozent nach oben. Die schon länger verhandelte Übernahme durch die US-Videoplattform Rumble scheint auf der Zielgeraden zu sein. Für bis zu 836 Millionen Euro will das Unternehmen den Frankfurter Cloud-Spezialisten Northern Data schlucken – und damit seine Ambitionen im KI-Markt zementieren. Die deutsche Firma soll in der Folge von der Börse verschwinden.
Rumble bietet Northern-Data-Aktionären zunächst rund 2,03 eigene Aktien pro Papier – das entspricht laut letztem Kurs einem Gegenwert von etwa 10,33 Euro je Aktie oder rund 663 Millionen Euro Gesamtsumme. Zusätzlich könnte eine Barzahlung von bis zu 200 Millionen US-Dollar (173 Millionen Euro) dazukommen – abhängig vom Verkaufserlös des Rechenzentrums im texanischen Corpus Christi.
Trotz des vergleichsweise niedrigen Preises gegenüber früheren Erwartungen schoss die Northern-Data-Aktie am Montag zeitweise um 40 Prozent auf 16,50 Euro hoch – die Marktkapitalisierung lag damit bei über 1 Milliarde Euro. Seit Jahresbeginn steht hier für Anleger allerdings immer noch ein Minus von über 67 Prozent.
Hinter dem Deal steckt ein Netzwerk politisch und finanziell mächtiger Investoren: Rumble ist eng verbunden mit Donald Trump, betreibt die Cloud-Infrastruktur für dessen Plattform Truth Social, und zählt den umstrittenen Stablecoin-Herausgeber Tether sowie Peter Thiel zu seinen Geldgebern. Tether ist zudem Hauptgläubiger von Northern Data – ein Teil des Kredits in Höhe von 610 Millionen Euro wird nun in Rumble-Aktien getauscht, der Rest übernommen.
Mit der Übernahme will Rumble in der globalen Cloud-Liga mitspielen – speziell im Wachstumsfeld Künstliche Intelligenz. Northern Data, einst auf Bitcoin-Mining fokussiert, hat sich in den letzten Jahren als Betreiber von Hochleistungs-Rechenzentren mit Zugang zu Nvidia-Chips einen Namen gemacht. Die Server stehen in Europa und den USA – genau das, was Rumble für den Ausbau seiner KI-Infrastruktur braucht.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion