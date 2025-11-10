Rumble übernimmt deutsche Nothern Data: Ein Deal mit politischer Sprengkraft

Rumble bietet Northern-Data-Aktionären zunächst rund 2,03 eigene Aktien pro Papier – das entspricht laut letztem Kurs einem Gegenwert von etwa 10,33 Euro je Aktie oder rund 663 Millionen Euro Gesamtsumme. Zusätzlich könnte eine Barzahlung von bis zu 200 Millionen US-Dollar (173 Millionen Euro) dazukommen – abhängig vom Verkaufserlös des Rechenzentrums im texanischen Corpus Christi.

Die Aktie des Rechenzentrumsspezialisten Northern Data schießt am Montag um fast 40 Prozent nach oben. Die schon länger verhandelte Übernahme durch die US-Videoplattform Rumble scheint auf der Zielgeraden zu sein. Für bis zu 836 Millionen Euro will das Unternehmen den Frankfurter Cloud-Spezialisten Northern Data schlucken – und damit seine Ambitionen im KI-Markt zementieren. Die deutsche Firma soll in der Folge von der Börse verschwinden.

Trotz des vergleichsweise niedrigen Preises gegenüber früheren Erwartungen schoss die Northern-Data-Aktie am Montag zeitweise um 40 Prozent auf 16,50 Euro hoch – die Marktkapitalisierung lag damit bei über 1 Milliarde Euro. Seit Jahresbeginn steht hier für Anleger allerdings immer noch ein Minus von über 67 Prozent.

Hinter dem Deal steckt ein Netzwerk politisch und finanziell mächtiger Investoren: Rumble ist eng verbunden mit Donald Trump, betreibt die Cloud-Infrastruktur für dessen Plattform Truth Social, und zählt den umstrittenen Stablecoin-Herausgeber Tether sowie Peter Thiel zu seinen Geldgebern. Tether ist zudem Hauptgläubiger von Northern Data – ein Teil des Kredits in Höhe von 610 Millionen Euro wird nun in Rumble-Aktien getauscht, der Rest übernommen.

Mit der Übernahme will Rumble in der globalen Cloud-Liga mitspielen – speziell im Wachstumsfeld Künstliche Intelligenz. Northern Data, einst auf Bitcoin-Mining fokussiert, hat sich in den letzten Jahren als Betreiber von Hochleistungs-Rechenzentren mit Zugang zu Nvidia-Chips einen Namen gemacht. Die Server stehen in Europa und den USA – genau das, was Rumble für den Ausbau seiner KI-Infrastruktur braucht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



