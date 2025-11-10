AKTIE IM FOKUS
Hannover Rück legen zu - 'Ausblick über Markterwartung selten'
- Hannover Rück überzeugt Anleger mit positiven Ausblick.
- Gewinnprognose steigt auf 2,6 Milliarden Euro 2023.
- Aktienkurs erholt sich, bleibt aber unter Rekordhoch.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Hannover Rück hat am Montag die Anleger mit der jüngsten Geschäftsentwicklung und dem Ausblick überzeugt. Die Papiere gewannen am Vormittag im erholten Dax 2,4 Prozent auf 254,60 Euro. Damit hellt sich das Chartbild kurz und mittelfristig nach der Schwächephase seit Anfang Oktober wieder merklich auf.
Der weltweit drittgrößte Rückversicherer rechnet trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien in diesem Jahr mit mehr Gewinn als ursprünglich gedacht. Dank eines katastrophenarmen Sommers soll der Überschuss nun rund 2,6 Milliarden Euro erreichen und damit 200 Millionen mehr als zuvor angekündigt. Im kommenden Jahr sollen es sogar mindestens 2,7 Milliarden Euro werden.
Der Überschuss im dritten Quartal liege über der Markterwartung und mit der angehobenen Prognose übertreffe der Konzern ebenfalls die Erwartungen, schrieb Analyst Philip Kett vom Investmenthaus Jefferies. Die Resultate und Prognose der Hannoveraner dürften am Markt positiv aufgenommen werden, hatte Kett schon vor dem Börsenstart vorhergesagt.
Die Ankündigung eines Überschusses von mindestens 2,7 Milliarden Euro für das Jahr 2026 sei eine positive Überraschung, schrieb auch Kamran Hossain von JPMorgan. Denn der Rückversicherer sei bekannt dafür, seit vielen Jahren konservativ zu kalkulieren. Jefferies-Experte Kett zufolge liege die Hannover Rück mit ihrer Prognose über den Marktschätzungen.
Die Aktien der Hannover Rück hatten Anfang Oktober von der Ankündigung einer höheren Ausschüttungsquote profitiert. Ihr Kurs war daraufhin auf bis zu 270 Euro gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Anfang August. So will der Rückversicherer die Dividende mindestens konstant zum Vorjahr halten und langfristig steigern. Gewinnmitnahmen und die allgemeine Marktschwäche hatten dann aber zur Folge, dass es für den Kurs bis auf fast 243 Euro abwärts ging.
Vom Rekordhoch von Anfang Mai 292,60 Euro ist der Kurs aktuell noch ein gutes Stück entfernt. Seit Jahresanfang steht ein Plus von 5,5 Prozent zu Buche, womit die Aktien dem um gut ein Fünftel gestiegenen Dax deutlich hinterherrennen./ajx/stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 254,2 auf Tradegate (10. November 2025, 11:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +1,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 30,85 Mrd..
Hannover Rueck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Hannover Rueck Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von -95,74 %/+35,55 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Hannover Rueck - 840221 - DE0008402215
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hannover Rueck. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
"Zusammenfassung
Trotz der Schäden durch die Waldbrände in Kalifornien erzielte die Hannover Rück robuste Ergebnisse im ersten Quartal und konnte weiterhin starke Anlagerenditen und ein hochwertiges Rentenportfolio vorweisen.
Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für einen Nettogewinn von 2,4 Milliarden Euro für 2024, was einem Gewinn pro Aktie von 20 Euro entspricht und die laufenden Sonderdividenden unterstützt.
Die Solvabilitätsquote der Hannover Rück ist mit 273 % weiterhin außergewöhnlich stark und liegt damit deutlich über dem Zielwert von 200 %. Dies unterstreicht die finanzielle Widerstandsfähigkeit des Unternehmens.
Während sich die Kapitalerträge aufgrund sinkender Zinsen in der Eurozone abschwächen könnten, dürften das Kerngeschäft der Rückversicherung und das USD-Engagement die anhaltende Rentabilität unterstützen."
"... Schwerpunkt auf Sach- und Unfallversicherungen (ca. 70 % der Rückversicherungseinnahmen im ersten Quartal) sowie Lebens- und Krankenversicherungen (knapp 30 % der gesamten Rückversicherungseinnahmen). Dank einer starken Anlagestrategie und eines erfahrenen Underwriting-Teams konnte der Rückversicherer zuletzt sehr gute Ergebnisse erzielen. Leider war Hannover den Waldbränden in Kalifornien ausgesetzt, was sich negativ auf die diesjährigen Ergebnisse auswirken wird. Der Rückversicherer hält jedoch an seiner Erwartung fest, in diesem Jahr einen Nettogewinn von 2,4 Mrd. EUR zu erwirtschaften."
"Ein Lichtblick in Hannovers Gewinn- und Verlustrechnung sind die ordentlichen Kapitalerträge. Da der Rückversicherer sein Anlageportfolio kontinuierlich investiert und reinvestiert, steigen die durchschnittlichen Renditen langsam an. Dies verhalf Hannover zu einem Kapitalertrag von 637 Mio. EUR – ein Anstieg von rund 15 % gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres. Wie Sie unten sehen können, liegt die durchschnittliche Kapitalrendite derzeit bei rund 3,5 % , und zwar nach Berücksichtigung der investitionsbezogenen Kosten. Die Rendite von 3,5 % im ersten Quartal übertrifft das Jahresziel des Unternehmens, einen ROI von 3,2 % zu erzielen."
"Wie Sie unten sehen können, sind 26 % des Anleihenportfolios in Wertpapiere mit einem AAA-Rating investiert, und etwa 75 % des Anleihenportfolios verfügen über ein Kreditrating von mindestens A."
"Trotz des schwieriger als erwartet ausgefallenen ersten Quartals bestätigt die Hannover Rück, dass sie dank einer niedrigen Schaden-Kosten-Quote von unter 88 % weiterhin mit einem Konzerngewinn von rund 2,4 Mrd. EUR für das Gesamtjahr rechnet. Die Ergebnisprognose geht von einem Gewinn je Aktie von rund 20 EUR aus und sollte dem Unternehmen die Möglichkeit geben, auch weiterhin Sonderdividenden auszuschütten."