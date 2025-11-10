    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    AKTIE IM FOKUS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Salzgitter mit weiterem Erholungsversuch - Hoffnung für 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Salzgitter-Aktien steigen nach Neunmonatszahlen um 7,5%.
    • JPMorgan sieht positive Effekte durch Stahlpreisanstieg.
    • EU-Pläne könnten Importe bis 2026 stark senken.
    AKTIE IM FOKUS - Salzgitter mit weiterem Erholungsversuch - Hoffnung für 2026
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der Aktien von Salzgitter hat am Montag nach der Veröffentlichung von Neunmonatszahlen frischen Schwung erhalten. Dabei gewannen die Papiere des Stahlkonzerns 7,5 Prozent. Am vergangenen Donnerstag hatten die Anteilsscheine bei 26,66 Euro an der 50-Tage-Linie Halt gefunden, nachdem sie zuvor vom Oktober-Hoch um fast ein Viertel abgesackt waren.

    JPMorgan-Experte Dominic O'Kane läutete dann am Freitag mit der Ankündigung einer "Europäischen Renaissance" in der Stahlbranche den ersten Erholungsversuch ein, der letztlich jedoch wieder abebbte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ArcelorMittal SA!
    Long
    31,99€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    36,34€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 13,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    O'Kane sah die Resultate des dritten Quartals nun über den Erwartungen. Wegen der nach unten präzisierten Jahresziele sieht er kaum Korrekturbedarf am Konsens. Derweil hob er die positiven Preissignale des Managements hervor. Positive Effekte des zuletzt moderaten Preisaufbaus sollen sich demnach im kommenden Jahr voraussichtlich erkennbar in Umsatz und Ergebnis widerspiegeln.

    Der JPMorgan-Experte hatte seine negative Einstufung von Salzgitter am Freitag aufgegeben und die Karbonstahl-Konkurrenten ArcelorMittal und Voestalpine gar empfohlen. Bei Salzgitter hält er 2026 eine Verdopplung des operativen Ergebnisses (Ebitda) für möglich - bei anziehenden Stahlpreisen.

    Die neuen EU-Pläne zur Abschirmung der Branche, womit die Importe 2026 um mehr als 40 Prozent gesenkt werden sollen, hatte er als "Game-changer" für die Branche gelobt - gemeinsam mit dem gleichzeitig ab Januar geltenden CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM)./ag/ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,54 % und einem Kurs von 29,70 auf Tradegate (10. November 2025, 11:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +0,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 1,77 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -45,76 %/+52,54 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salzgitter. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Salzgitter mit weiterem Erholungsversuch - Hoffnung für 2026 Die Erholung der Aktien von Salzgitter hat am Montag nach der Veröffentlichung von Neunmonatszahlen frischen Schwung erhalten. Dabei gewannen die Papiere des Stahlkonzerns 7,5 Prozent. Am vergangenen Donnerstag hatten die Anteilsscheine bei 26,66 …