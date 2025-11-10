    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    ROUNDUP

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bürger in Bad Urach kippen Amazon-Pläne für Verteilzentrum

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrheit der Wähler in Bad Urach gegen Amazon-Zentrum
    • 2.209 Stimmen (52,5%) lehnten das Projekt ab
    • Gegner fürchten Verkehrsbelastung und Druck auf Händler
    ROUNDUP - Bürger in Bad Urach kippen Amazon-Pläne für Verteilzentrum
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild/dpa

    BAD URACH (dpa-AFX) - Bei einem Bürgerentscheid in Bad Urach (Kreis Reutlingen) hat sich eine Mehrheit der Wähler gegen ein Verteilzentrum von Amazon im Stadtteil Hengen ausgesprochen. Nach dem vorläufigen Wahlergebnis stimmten 2.209 Menschen (52,5 Prozent) gegen die Ansiedlung, 1.995 (47,5 Prozent) votierten dafür. Insgesamt waren 9.389 Menschen aus Bad Urach zur Abstimmung aufgerufen. Fast jede und jeder Zweite folgte dem Wahlaufruf.

    Monatelang war in der Region über das geplante Projekt gestritten worden. Gegner, darunter eine Bürgerinitiative, warnten vor großen Belastungen durch den Verkehr. Dazu befürchteten sie, dass eine Ansiedlung Amazons andere Händler rund um Bad Urach unter Druck setzen könnte. Befürworter verwiesen dagegen auf neue Arbeitsplätze und Steuereinnahmen für die Stadt. Auch der Bürgermeister von Bad Urach, Elmar Rebmann (SPD), hatte sich für die Amazon-Pläne ausgesprochen.

    Mindestens 150 neue Arbeitsplätze

    Laut Stadtverwaltung wollte der Onlinehändler eine Fläche von vier Hektar bebauen. Vom Zentrum aus sollten Pakete für die Region sortiert und ausgeliefert werden. "Vergleichbare Standorte zeigen, dass dafür moderne Gebäude mit logistischer Infrastruktur entstehen, die gleichzeitig ökologische Vorgaben wie Dachbegrünung berücksichtigen", hatte die Stadt geworben.

    Nach Amazon-Angaben wären bei dem Verteilzentrum 150 neue Jobs entstanden, zudem hatte das Unternehmen bis zu 400 weitere Stellen wie Fahrer und in der Verwaltung versprochen. "Wir bedauern die Entscheidung gegen die Ansiedlung", sagte ein Amazon-Sprecher der dpa. "Das Votum der Bürgerinnen und Bürger von Bad Urach respektieren wir und werden das Projekt nicht weiter verfolgen."/mov/DP/mis

    Amazon

    +1,44 %
    +0,80 %
    +8,28 %
    +11,84 %
    +9,76 %
    +146,54 %
    +59,63 %
    +597,78 %
    +310.697,10 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 214,2 auf Tradegate (10. November 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +0,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,29 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +11,91 %/+44,56 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
