    WARBURG RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 55 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lkw-Hersteller scheine die Erwartungen zu erfüllen und übertreffe seine Wettbewerber in Europa, bleibe aber in den USA hinter den Erwartungen zurück, schrieb Fabio Hölscher am Montag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Er geht davon aus, dass sich diese Entwicklung vorerst fortsetzt.r ob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,96 % und einem Kurs von 35,95EUR auf Tradegate (10. November 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Fabio Hölscher
    Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 53
    Kursziel alt: 55
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


