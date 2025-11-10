Besonders beachtet!
Rheinmetall Aktie gewinnt an Wert - 10.11.2025
Am 10.11.2025 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um +2,83 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.
Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.
Rheinmetall Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.11.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Rheinmetall Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,83 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,04 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +2,04 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.797,00€, mit einem Plus von +2,83 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Rheinmetall investiert war, konnte einen Gewinn von +8,95 % verbuchen.
Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um +3,49 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,47 %. Im Jahr 2025 gab es für Rheinmetall bisher ein Plus von +186,15 %.
Rheinmetall Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,49 %
|1 Monat
|-7,47 %
|3 Monate
|+8,95 %
|1 Jahr
|+222,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, insbesondere die Marken um 1.700 und 2.000 Euro, die als entscheidend für zukünftige Bewegungen angesehen werden. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich der Überbewertung und der künftigen Geschäftsentwicklung, während positive fundamentale Aspekte wie mögliche Aufträge der Bundeswehr und technische Analysen ebenfalls thematisiert werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Zur Rheinmetall Diskussion
Informationen zur Rheinmetall Aktie
Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,47 Mrd. € wert.
Börsenstart Europa - 10.11. - FTSE Athex 20 stark +3,53 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Deutsche Rüstungsaufträge rollen an – und könnten zur Konjunkturspritze werden
Der Bundestag bereitet neue Rüstungs-Großaufträge im Milliardenvolumen für Hensoldt, Airbus & Co. vor. Sie könnten zur Wachstumsquelle für die deutsche Wirtschaft werden.
Mentale Mobilmachung! Die EU ordert bei Rheinmetall, Hensoldt, Antimony Resources, thyssenkrupp und TKMS
Mit dem verstärkten Angriff der russischen Streitkräfte auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine wird den Parlamentariern in Brüssel klar, dass nur schnelles und beherztes Handeln helfen kann, die großen Sicherheitslücken in Europa zu schließen. …
Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?
Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.