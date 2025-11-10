    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    Dominosteine der NORMA-Eigenmarke GOLDORA um bis zu 14 Prozent reduziert / Süße Vorweihnachtszeit beim Discounter aus Nürnberg (FOTO)

    Nürnberg (ots) -

    NORMA läutet die süßeste Zeit des Jahres ein - mit Weihnachtsschokolade zu ganz
    besonderen Preisen: Kundinnen und Kunden des Nürnberger
    Lebensmittel-Discounters werden ab sofort staunen, wenn sie süße Leckereien für
    sich und ihre Liebsten kaufen. Denn die Dominosteine der NORMA-Eigenmarke
    GOLDORA sind nicht nur fantastisch gut, sondern auch ganze 14 Prozent
    günstiger. Verbraucherinnen und Verbraucher sparen bei drei Produkten (Weiße
    Schokolade, Vollmilch und Zartbitter) 50 Cent und zahlen nur noch 2,99 Euro für
    die 250-Gramm-Packung. So versüßt NORMA seinen treuen Kundinnen und Kunden
    schon jetzt die Vorweihnachtszeit!

    Schon in den vergangenen elf Monaten des Jahres hat NORMA konsequent alle
    Preisvorteile weitergegeben und setzt in der Weihnachtszeit den Kurs fort -
    damit der Einkaufswagen immer voll ist und trotzdem mehr Geld für Geschenke
    bleibt. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale
    Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

    GOLDORA Dominosteine Weiß 250 g
    Bislang: 3,49 EUR
    Jetzt: 2,99 EUR

    GOLDORA Dominosteine Vollmilch 250 g
    Bislang: 3,49 EUR
    Jetzt: 2,99 EUR

    GOLDORA Dominosteine Zartbitter 250 g
    Bislang: 3,49 EUR
    Jetzt: 2,99 EUR

    Über NORMA:
    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

    Pressekontakt:

    Katja Heck
    NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
    Leiterin Kommunikation und Werbung
    Manfred-Roth-Straße 7
    D-90766 Fürth
    mailto:k.heck@norma-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6154715
    OTS: NORMA



