Dominosteine der NORMA-Eigenmarke GOLDORA um bis zu 14 Prozent reduziert / Süße Vorweihnachtszeit beim Discounter aus Nürnberg (FOTO)





" verbleibende Resterampe" ist nun wirklich daneben. Würde eher sagen, dass der Käufer des Wassergeschäfts deutlich zu viel bezahlt hat. 1 Mrd Kaufpreis für einen Umsatz in Höhe von 300 Mio. bei gar nicht so hoher Marge. Ich weiß nicht, wie man den Kaufpreis rechtfertigen will. Wie will man aus 300 Mio. Synergien heben, die 1 Mrd. rechtfertigen. Jedenfalls dauert es sehr lange, bis sich die 1 Mrd. amortisiert haben dürften. Norma hat alles richtig gemacht. Denn Norma hatte mit Wassergeschäft nur eine Marktkapitalisierung von 500 Mio. Norma hat diesen Bereich die letzten Jahre zusätzlich aufgebaut, ohne das der Markt dem irgendwie ein Plus an Marktkapitalisierung zugebilligt hat. War also sehr logisch den für 1 Mrd zu verkaufen und einen signifikanten Return für die Aktionäre rauszuholen.





Und neben den 270nMio, die an die Aktionäre gehen, sollen ja noch 70 Mio. für Zukäufe ausgegeben werden. Aktuell wurde des Restliche Geschäft von Norma an der Bröse mit einem absurden KUV von 0,15 bewertet, obwohl es hohen Cash Flow abwirft. Vielleicht kann ja Norma mit den 70 Mio. auch zu so einem günstigen Umdstzmultiple einkaufen, dann könnten sie Umsatz für fast 500 Mio. Einkaufen. Daran sieht man schon, wie absurd niedrig die Bewertung von Norma aktuell ist.





Soweit meine Meinung