Weihnachtsschokolade dauerhaft im Preis gesenkt
Dominosteine der NORMA-Eigenmarke GOLDORA um bis zu 14 Prozent reduziert / Süße Vorweihnachtszeit beim Discounter aus Nürnberg (FOTO)
NORMA läutet die süßeste Zeit des Jahres ein - mit Weihnachtsschokolade zu ganz
besonderen Preisen: Kundinnen und Kunden des Nürnberger
Lebensmittel-Discounters werden ab sofort staunen, wenn sie süße Leckereien für
sich und ihre Liebsten kaufen. Denn die Dominosteine der NORMA-Eigenmarke
GOLDORA sind nicht nur fantastisch gut, sondern auch ganze 14 Prozent
günstiger. Verbraucherinnen und Verbraucher sparen bei drei Produkten (Weiße
Schokolade, Vollmilch und Zartbitter) 50 Cent und zahlen nur noch 2,99 Euro für
die 250-Gramm-Packung. So versüßt NORMA seinen treuen Kundinnen und Kunden
schon jetzt die Vorweihnachtszeit!
Schon in den vergangenen elf Monaten des Jahres hat NORMA konsequent alle
Preisvorteile weitergegeben und setzt in der Weihnachtszeit den Kurs fort -
damit der Einkaufswagen immer voll ist und trotzdem mehr Geld für Geschenke
bleibt. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale
Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
GOLDORA Dominosteine Weiß 250 g
Bislang: 3,49 EUR
Jetzt: 2,99 EUR
GOLDORA Dominosteine Vollmilch 250 g
Bislang: 3,49 EUR
Jetzt: 2,99 EUR
GOLDORA Dominosteine Zartbitter 250 g
Bislang: 3,49 EUR
Jetzt: 2,99 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
