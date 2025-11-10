Wachstum der Wirtschaftsausgaben für Forschung und Entwicklung auf Inflationsniveau

Berlin (ots) - Die Unternehmen in Deutschland haben im Jahr 2024 ihre Ausgabenfür selbst durchgeführte Forschung und Entwicklung nur geringfügig erhöht.Gegenüber dem Vorjahr steigen sie um 2,3 Prozent auf insgesamt 92,5 MilliardenEuro und damit etwa im Rahmen der Inflationsrate. Dies zeigen neue Daten, dieder Stifterverband jährlich im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung,Technologie und Raumfahrt (BMFTR) erhebt. Doch die Unterschiede zwischen denBranchen sind groß: Während Unternehmen der Softwareentwicklung ihre internenFuE-Aufwendungen weiterhin erhöhten, hat die pharmazeutische Industrie dieAufwendungen reduziert.Im Jahr 2024 haben die Unternehmen in Deutschland für unternehmensinterneForschung und Entwicklung (FuE) 92,5 Milliarden Euro ausgegeben. Im Vergleichzum Vorjahr ist das ein Anstieg um 2,3 Prozent. Etwas stärker - um 3,7 Prozent -erhöhten sich die Ausgaben für die Vergabe von Forschungs- undEntwicklungsaufträgen an andere Unternehmen, Forschungseinrichtungen oderHochschulen. Sie belaufen sich insgesamt auf 33 Milliarden Euro. Auch die Zahldes Personals, das in den Unternehmen Forschungs- und Entwicklungsaufgabenübernimmt, wurde aufgestockt - von 2023 auf 2024 um 1,9 Prozent. Fazit:Insgesamt erhöhten sich die FuE-Ausgaben kaum, lediglich im Rahmen derallgemeinen Inflation.Eine zentrale Kennzahl, um die Bedeutung von Forschung und Entwicklung für eineVolkswirtschaft einschätzen zu können, ist der Anteil der internen Aufwendungenfür FuE am Bruttoinlandsprodukt. Im Jahr 2024 lag er bei 3,13 Prozent und bliebdamit gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Aufwendungen der Wirtschaft alleinmachen einen Anteil von 2,14 Prozent und damit gut zwei Drittel der Aufwendungenaus. Die übrige Summe verteilt sich auf Hochschulen, staatlicheForschungseinrichtungen und private Organisationen ohne Erwerbszweck.Bundesforschungsministerin Dorothee Bär: "Erfreulich ist, dass dieGesamtausgaben von Staat und Wirtschaft für Forschung und Entwicklung einenneuen Höchststand verzeichnen. Wir halten an dem ambitionierten 3,5-Prozent-Zielfest. Es geht uns darum, die Bedingungen für einen raschen Transfer vonForschungsergebnissen und Innovationen sowohl in wirtschaftliche Anwendungen inUnternehmen, als auch in die Gesellschaft zu verbessern. Damit das gelingt,stärkt die Bundesregierung der Wirtschaft den Rücken. Mit der Hightech AgendaDeutschland wollen wir aus unserer Forschungsstärke mehr Wirtschaftskraftmachen. Neue Technologien und Wertschöpfung ,Made in Germany' sollen wieder zumMarkenzeichen unseres Landes werden. Ein echter Innovationsbooster ist zudem das