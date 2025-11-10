Wachstum der Wirtschaftsausgaben für Forschung und Entwicklung auf Inflationsniveau

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Berlin (ots) - Die Unternehmen in Deutschland haben im Jahr 2024 ihre Ausgaben
    für selbst durchgeführte Forschung und Entwicklung nur geringfügig erhöht.
    Gegenüber dem Vorjahr steigen sie um 2,3 Prozent auf insgesamt 92,5 Milliarden
    Euro und damit etwa im Rahmen der Inflationsrate. Dies zeigen neue Daten, die
    der Stifterverband jährlich im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung,
    Technologie und Raumfahrt (BMFTR) erhebt. Doch die Unterschiede zwischen den
    Branchen sind groß: Während Unternehmen der Softwareentwicklung ihre internen
    FuE-Aufwendungen weiterhin erhöhten, hat die pharmazeutische Industrie die
    Aufwendungen reduziert.

    Im Jahr 2024 haben die Unternehmen in Deutschland für unternehmensinterne
    Forschung und Entwicklung (FuE) 92,5 Milliarden Euro ausgegeben. Im Vergleich
    zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 2,3 Prozent. Etwas stärker - um 3,7 Prozent -
    erhöhten sich die Ausgaben für die Vergabe von Forschungs- und
    Entwicklungsaufträgen an andere Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder
    Hochschulen. Sie belaufen sich insgesamt auf 33 Milliarden Euro. Auch die Zahl
    des Personals, das in den Unternehmen Forschungs- und Entwicklungsaufgaben
    übernimmt, wurde aufgestockt - von 2023 auf 2024 um 1,9 Prozent. Fazit:
    Insgesamt erhöhten sich die FuE-Ausgaben kaum, lediglich im Rahmen der
    allgemeinen Inflation.

    Eine zentrale Kennzahl, um die Bedeutung von Forschung und Entwicklung für eine
    Volkswirtschaft einschätzen zu können, ist der Anteil der internen Aufwendungen
    für FuE am Bruttoinlandsprodukt. Im Jahr 2024 lag er bei 3,13 Prozent und blieb
    damit gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Aufwendungen der Wirtschaft allein
    machen einen Anteil von 2,14 Prozent und damit gut zwei Drittel der Aufwendungen
    aus. Die übrige Summe verteilt sich auf Hochschulen, staatliche
    Forschungseinrichtungen und private Organisationen ohne Erwerbszweck.

    Bundesforschungsministerin Dorothee Bär: "Erfreulich ist, dass die
    Gesamtausgaben von Staat und Wirtschaft für Forschung und Entwicklung einen
    neuen Höchststand verzeichnen. Wir halten an dem ambitionierten 3,5-Prozent-Ziel
    fest. Es geht uns darum, die Bedingungen für einen raschen Transfer von
    Forschungsergebnissen und Innovationen sowohl in wirtschaftliche Anwendungen in
    Unternehmen, als auch in die Gesellschaft zu verbessern. Damit das gelingt,
    stärkt die Bundesregierung der Wirtschaft den Rücken. Mit der Hightech Agenda
    Deutschland wollen wir aus unserer Forschungsstärke mehr Wirtschaftskraft
    machen. Neue Technologien und Wertschöpfung ,Made in Germany' sollen wieder zum
    Markenzeichen unseres Landes werden. Ein echter Innovationsbooster ist zudem das
