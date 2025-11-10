Wachstum der Wirtschaftsausgaben für Forschung und Entwicklung auf Inflationsniveau
Berlin (ots) - Die Unternehmen in Deutschland haben im Jahr 2024 ihre Ausgaben
für selbst durchgeführte Forschung und Entwicklung nur geringfügig erhöht.
Gegenüber dem Vorjahr steigen sie um 2,3 Prozent auf insgesamt 92,5 Milliarden
Euro und damit etwa im Rahmen der Inflationsrate. Dies zeigen neue Daten, die
der Stifterverband jährlich im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung,
Technologie und Raumfahrt (BMFTR) erhebt. Doch die Unterschiede zwischen den
Branchen sind groß: Während Unternehmen der Softwareentwicklung ihre internen
FuE-Aufwendungen weiterhin erhöhten, hat die pharmazeutische Industrie die
Aufwendungen reduziert.
Im Jahr 2024 haben die Unternehmen in Deutschland für unternehmensinterne
Forschung und Entwicklung (FuE) 92,5 Milliarden Euro ausgegeben. Im Vergleich
zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 2,3 Prozent. Etwas stärker - um 3,7 Prozent -
erhöhten sich die Ausgaben für die Vergabe von Forschungs- und
Entwicklungsaufträgen an andere Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder
Hochschulen. Sie belaufen sich insgesamt auf 33 Milliarden Euro. Auch die Zahl
des Personals, das in den Unternehmen Forschungs- und Entwicklungsaufgaben
übernimmt, wurde aufgestockt - von 2023 auf 2024 um 1,9 Prozent. Fazit:
Insgesamt erhöhten sich die FuE-Ausgaben kaum, lediglich im Rahmen der
allgemeinen Inflation.
Eine zentrale Kennzahl, um die Bedeutung von Forschung und Entwicklung für eine
Volkswirtschaft einschätzen zu können, ist der Anteil der internen Aufwendungen
für FuE am Bruttoinlandsprodukt. Im Jahr 2024 lag er bei 3,13 Prozent und blieb
damit gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Aufwendungen der Wirtschaft allein
machen einen Anteil von 2,14 Prozent und damit gut zwei Drittel der Aufwendungen
aus. Die übrige Summe verteilt sich auf Hochschulen, staatliche
Forschungseinrichtungen und private Organisationen ohne Erwerbszweck.
Bundesforschungsministerin Dorothee Bär: "Erfreulich ist, dass die
Gesamtausgaben von Staat und Wirtschaft für Forschung und Entwicklung einen
neuen Höchststand verzeichnen. Wir halten an dem ambitionierten 3,5-Prozent-Ziel
fest. Es geht uns darum, die Bedingungen für einen raschen Transfer von
Forschungsergebnissen und Innovationen sowohl in wirtschaftliche Anwendungen in
Unternehmen, als auch in die Gesellschaft zu verbessern. Damit das gelingt,
stärkt die Bundesregierung der Wirtschaft den Rücken. Mit der Hightech Agenda
Deutschland wollen wir aus unserer Forschungsstärke mehr Wirtschaftskraft
machen. Neue Technologien und Wertschöpfung ,Made in Germany' sollen wieder zum
Markenzeichen unseres Landes werden. Ein echter Innovationsbooster ist zudem das
für selbst durchgeführte Forschung und Entwicklung nur geringfügig erhöht.
Gegenüber dem Vorjahr steigen sie um 2,3 Prozent auf insgesamt 92,5 Milliarden
Euro und damit etwa im Rahmen der Inflationsrate. Dies zeigen neue Daten, die
der Stifterverband jährlich im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung,
Technologie und Raumfahrt (BMFTR) erhebt. Doch die Unterschiede zwischen den
Branchen sind groß: Während Unternehmen der Softwareentwicklung ihre internen
FuE-Aufwendungen weiterhin erhöhten, hat die pharmazeutische Industrie die
Aufwendungen reduziert.
Im Jahr 2024 haben die Unternehmen in Deutschland für unternehmensinterne
Forschung und Entwicklung (FuE) 92,5 Milliarden Euro ausgegeben. Im Vergleich
zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 2,3 Prozent. Etwas stärker - um 3,7 Prozent -
erhöhten sich die Ausgaben für die Vergabe von Forschungs- und
Entwicklungsaufträgen an andere Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder
Hochschulen. Sie belaufen sich insgesamt auf 33 Milliarden Euro. Auch die Zahl
des Personals, das in den Unternehmen Forschungs- und Entwicklungsaufgaben
übernimmt, wurde aufgestockt - von 2023 auf 2024 um 1,9 Prozent. Fazit:
Insgesamt erhöhten sich die FuE-Ausgaben kaum, lediglich im Rahmen der
allgemeinen Inflation.
Eine zentrale Kennzahl, um die Bedeutung von Forschung und Entwicklung für eine
Volkswirtschaft einschätzen zu können, ist der Anteil der internen Aufwendungen
für FuE am Bruttoinlandsprodukt. Im Jahr 2024 lag er bei 3,13 Prozent und blieb
damit gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Aufwendungen der Wirtschaft allein
machen einen Anteil von 2,14 Prozent und damit gut zwei Drittel der Aufwendungen
aus. Die übrige Summe verteilt sich auf Hochschulen, staatliche
Forschungseinrichtungen und private Organisationen ohne Erwerbszweck.
Bundesforschungsministerin Dorothee Bär: "Erfreulich ist, dass die
Gesamtausgaben von Staat und Wirtschaft für Forschung und Entwicklung einen
neuen Höchststand verzeichnen. Wir halten an dem ambitionierten 3,5-Prozent-Ziel
fest. Es geht uns darum, die Bedingungen für einen raschen Transfer von
Forschungsergebnissen und Innovationen sowohl in wirtschaftliche Anwendungen in
Unternehmen, als auch in die Gesellschaft zu verbessern. Damit das gelingt,
stärkt die Bundesregierung der Wirtschaft den Rücken. Mit der Hightech Agenda
Deutschland wollen wir aus unserer Forschungsstärke mehr Wirtschaftskraft
machen. Neue Technologien und Wertschöpfung ,Made in Germany' sollen wieder zum
Markenzeichen unseres Landes werden. Ein echter Innovationsbooster ist zudem das
Autor folgen