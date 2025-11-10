WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG von 37 auf 36,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten für das dritte Quartal seien schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Andreas Pläsier am Montag im Nachgang. Die Holding habe aber trotz konjunkturellen Gegenwinds den Ausblick auf 2025 bestätigt./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 24,75EUR auf Tradegate (10. November 2025, 11:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Pläsier

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36,80

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

