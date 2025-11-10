ROUNDUP
Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn
- Hannover Rück erwartet 2,6 Mrd. Euro Gewinn 2023.
- Aktie stieg um 2,7 Prozent, größte Dax-Gewinner.
- Dividende steigt 2025 auf über 11,80 Euro je Aktie.
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Hannover Rück rechnet trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien in diesem Jahr mit noch mehr Gewinn als ursprünglich gedacht. Dank eines katastrophenarmen Sommers soll der Überschuss nun rund 2,6 Milliarden Euro erreichen und damit 200 Millionen mehr als bisher angekündigt. Im kommenden Jahr sollen es sogar mindestens 2,7 Milliarden Euro werden, wie Vorstandschef Clemens Jungsthöfel bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Montag in Hannover ankündigte. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.
Für die Hannover-Rück-Aktie ging es am Morgen zeitweise um bis zu dreieinhalb Prozent nach oben. Zuletzt gehörte sie mit einem Plus von 2,7 Prozent auf 255,40 Euro immer noch zur Riege der größten Gewinner im Dax . Im Vergleich zum Jahreswechsel hat sie allerdings nur um gut sechs Prozent zugelegt.
Der Überschuss im dritten Quartal liege höher als am Markt erwartet, schrieb Analyst Philip Kett vom Investmenthaus Jefferies. Mit den angehobenen Prognosen übertreffe der Konzern ebenfalls die Erwartungen. Ketts Kollege Kamran Hossain von der US-Bank JPMorgan zeigte sich von den Gewinnplänen für 2026 positiv überrascht. Denn die Hannover Rück sei bekannt dafür, seit vielen Jahren konservativ zu kalkulieren.
Im dritten Quartal verdiente die Hannover Rück 651 Millionen Euro und damit zwei Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Dies lag jedoch daran, dass der Konzern bewusst festverzinsliche Wertpapiere mit Verlust verkaufte. Denn im Kerngeschäft mit großen Versicherungsrisiken lief es besser als gedacht.
Im dritten Quartal habe es außergewöhnlich geringe Großschäden gegeben, sagte Finanzvorstand Christian Hermelingmeier. "Es ist fast nichts passiert und schon gar nichts Bemerkenswertes." Die Hannover Rück habe diese Gelegenheit genutzt, um aufgelaufene Verluste in den Kapitalanlagen zu realisieren. "Wenn die Geschäftslage sehr gut ist, schauen wir, dass wir unsere Resilienz noch weiter stärken", erklärte der Manager
So steht für Hermelingmeier außer Frage, dass weitere schwere Naturkatastrophen die Erstversicherer wie Allianz und Generali sowie Rückversicherer wie Swiss Re , Munich Re und Hannover Rück auch in Zukunft treffen werden. Gerade habe Hurrikan "Melissa" in der Karibik wieder gezeigt, "wie überraschend und verheerend Naturkatastrophen sein können". Ein schadenarmer Sommer bedeutet aus seiner Sicht wenig: "Drei Monate sind in der Versicherung nur ein Wimpernschlag."
So hatte das Jahr für einige Erstversicherer in den USA und Rückversicherer weltweit mit der schwersten Waldbrandkatastrophe ihrer Geschichte begonnen. Die Feuer rund um Los Angeles kostete die Branche nach bisherigen Berechnungen des Rückversicherers Munich Re rund 40 Milliarden US-Dollar. Davon trug die Hannover Rück 615 Millionen Euro.
Hurrikan "Melissa" dürfte die Versicherungsbranche nach bisherigen Schätzungen insgesamt höchstens einen mittleren einstelligen Milliarden-Dollar-Betrag kosten. Hermelingmeier erwartet, dass die Katastrophe die Hannover Rück einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag kostet. Am angehobenen Gewinnziel für 2025 werde dies aber nichts ändern.
Weil das zweite und dritte Quartal so wenige Großschäden brachten, verdiente die Hannover Rück in den ersten neun Monaten mehr als ein Jahr zuvor. So legte der Überschuss im Jahresvergleich um knapp acht Prozent auf fast 2 Milliarden Euro zu. Trotz der Brände in Kalifornien fielen die gesamten Großschäden mit knapp 1,2 Milliarden Euro sogar rund zehn Prozent niedriger aus als im Vorjahreszeitraum.
Der jahrelange Anstieg der Rückversicherungspreise hat inzwischen ein vorläufiges Ende gefunden. Schon im laufenden Jahr berichteten die weltgrößten Rückversicherer, dass ihre Prämiensätze bereinigt um Inflation und veränderte Risiken gesunken sind. Für die Vertragserneuerung zum 1. Januar 2026 erwartet die Hannover Rück höchstens stagnierende Preise.
Die Aktionäre können sich jedoch auf mehr Gewinn und eine höhere Dividende freuen: Die Hannover Rück hatte zuletzt angekündigt, künftig rund 55 Prozent ihres Jahresgewinns als Dividende auszuschütten. Damit würde die Ausschüttung für 2025 im Vergleich zum Vorjahr von insgesamt 9 Euro auf mehr als 11,80 Euro je Aktie steigen. Größter Profiteur ist der Versicherungskonzern Talanx mit seiner Hauptmarke HDI, dem gut die Hälfte der Hannover-Rück-Aktien gehört./stw/lew/mis
"Zusammenfassung
Trotz der Schäden durch die Waldbrände in Kalifornien erzielte die Hannover Rück robuste Ergebnisse im ersten Quartal und konnte weiterhin starke Anlagerenditen und ein hochwertiges Rentenportfolio vorweisen.
Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für einen Nettogewinn von 2,4 Milliarden Euro für 2024, was einem Gewinn pro Aktie von 20 Euro entspricht und die laufenden Sonderdividenden unterstützt.
Die Solvabilitätsquote der Hannover Rück ist mit 273 % weiterhin außergewöhnlich stark und liegt damit deutlich über dem Zielwert von 200 %. Dies unterstreicht die finanzielle Widerstandsfähigkeit des Unternehmens.
Während sich die Kapitalerträge aufgrund sinkender Zinsen in der Eurozone abschwächen könnten, dürften das Kerngeschäft der Rückversicherung und das USD-Engagement die anhaltende Rentabilität unterstützen."
"... Schwerpunkt auf Sach- und Unfallversicherungen (ca. 70 % der Rückversicherungseinnahmen im ersten Quartal) sowie Lebens- und Krankenversicherungen (knapp 30 % der gesamten Rückversicherungseinnahmen). Dank einer starken Anlagestrategie und eines erfahrenen Underwriting-Teams konnte der Rückversicherer zuletzt sehr gute Ergebnisse erzielen. Leider war Hannover den Waldbränden in Kalifornien ausgesetzt, was sich negativ auf die diesjährigen Ergebnisse auswirken wird. Der Rückversicherer hält jedoch an seiner Erwartung fest, in diesem Jahr einen Nettogewinn von 2,4 Mrd. EUR zu erwirtschaften."
"Ein Lichtblick in Hannovers Gewinn- und Verlustrechnung sind die ordentlichen Kapitalerträge. Da der Rückversicherer sein Anlageportfolio kontinuierlich investiert und reinvestiert, steigen die durchschnittlichen Renditen langsam an. Dies verhalf Hannover zu einem Kapitalertrag von 637 Mio. EUR – ein Anstieg von rund 15 % gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres. Wie Sie unten sehen können, liegt die durchschnittliche Kapitalrendite derzeit bei rund 3,5 % , und zwar nach Berücksichtigung der investitionsbezogenen Kosten. Die Rendite von 3,5 % im ersten Quartal übertrifft das Jahresziel des Unternehmens, einen ROI von 3,2 % zu erzielen."
"Wie Sie unten sehen können, sind 26 % des Anleihenportfolios in Wertpapiere mit einem AAA-Rating investiert, und etwa 75 % des Anleihenportfolios verfügen über ein Kreditrating von mindestens A."
"Trotz des schwieriger als erwartet ausgefallenen ersten Quartals bestätigt die Hannover Rück, dass sie dank einer niedrigen Schaden-Kosten-Quote von unter 88 % weiterhin mit einem Konzerngewinn von rund 2,4 Mrd. EUR für das Gesamtjahr rechnet. Die Ergebnisprognose geht von einem Gewinn je Aktie von rund 20 EUR aus und sollte dem Unternehmen die Möglichkeit geben, auch weiterhin Sonderdividenden auszuschütten."