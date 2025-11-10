    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding
    JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach einem Studienerfolg mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Es sei wohl eine positive Überraschung, dass der Pharmakonzern mit dem Kandidaten Fenebrutinib die gesteckten Ziele bei der Behandlung von Patienten mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose erreicht habe, schrieb Michael Leuchten am Montag. Am Markt seien die diesbezüglichen Erwartungen gering gewesen. Es gebe aber immer noch offene Fragen. So sei in der Pressemitteilung der Begriff "klinisch bedeutsam" nicht erwähnt worden. Der Experte ist sich nicht sicher, ob dies absichtlich so ist./rob/la/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 293,3EUR auf Lang & Schwarz (10. November 2025, 11:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Michael Leuchten
    Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 230
    Kursziel alt: 230
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



