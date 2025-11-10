    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAFRAN AktievorwärtsNachrichten zu SAFRAN
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Safran auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Safran von 312 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem dritten Quartal habe es weitere Hinweise gegeben, dass der Absatz von Leap-Triebwerken auf einem guten Weg sei und das Nachrüstgeschäft so solide bleibe wie berichtet, schrieb Christophe Menard in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Den nächsten Kurstreiber dürfte die Zahlenvorlage für das Geschäftsjahr Mitte Februar liefern - da erwarte er eine Anhebung des mittelfristigen Ausblicks./gl/ag

    Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 307,4EUR auf Tradegate (10. November 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christophe Menard
    Analysiertes Unternehmen: Safran
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 325
    Kursziel alt: 312
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


