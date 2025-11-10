DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Safran auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Safran von 312 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem dritten Quartal habe es weitere Hinweise gegeben, dass der Absatz von Leap-Triebwerken auf einem guten Weg sei und das Nachrüstgeschäft so solide bleibe wie berichtet, schrieb Christophe Menard in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Den nächsten Kurstreiber dürfte die Zahlenvorlage für das Geschäftsjahr Mitte Februar liefern - da erwarte er eine Anhebung des mittelfristigen Ausblicks./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 307,4EUR auf Tradegate (10. November 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 312

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

