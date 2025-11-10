China lockert die Zügel bei strategischen Rohstoffen: Peking hat den fast einjährigen Exportstopp für Gallium, Germanium und Antimon in Richtung USA vorübergehend aufgehoben. Nach Angaben des Handelsministeriums wird die 2024 eingeführte Beschränkung bis zum 27. November 2026 ausgesetzt. Die Entscheidung markiert eine weitere Entspannung im technologischen Handelskonflikt und könnte kurzfristig Druck aus Halbleiter-, Sensor- und Verteidigungslieferketten nehmen.

Der ursprüngliche Bann war Ende 2024 als Reaktion auf US-Kontrollen für Hochleistungs-Speicherchips verhängt worden. Mit der jetzigen befristeten Aussetzung signalisiert Peking Dialogbereitschaft – ohne die Instrumente aus der Hand zu geben. Denn die Maßnahme ist zeitlich begrenzt und umfasst neben den Metallen auch endverwendungsnahe Produkte und Technologien, die bei Bedarf wieder reguliert werden könnten. Für die USA betrifft die Lockerung drei als „kritisch“ eingestufte Rohstoffe: Gallium und Germanium sind Schlüsselbestandteile für Halbleiter, Radar- und Infrarottechnik, Glasfaser sowie Solarzellen; Antimon spielt u. a. in Flammhemmern, Primeren für Munition, Legierungen und Batterien eine zentrale Rolle.

Jetzt mehr erfahren:

Nur taktische Deeskalation: China lockert jetzt auch Exportstopp für Gallium, Germanium & Antimon

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.