UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche nach einem Studienerfolg mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Dass der Pharmakonzern mit dem Kandidaten Fenebrutinib die gesteckten Ziele bei der Behandlung von Patienten mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose erreicht habe, sei eine deutlich positive Nachricht für die Anleger, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der hochwirksame orale Wirkstoff habe das Potenzial, auch bei der Behandlung der schubfreien Multiplen Sklerose ein Multi-Milliarden-Dollar-Blockbuster zu werden - sofern das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil beherrschbar ist./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 293,2EUR auf Lang & Schwarz (10. November 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 314
Kursziel alt: 314
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
