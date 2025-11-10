UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche nach einem Studienerfolg mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Dass der Pharmakonzern mit dem Kandidaten Fenebrutinib die gesteckten Ziele bei der Behandlung von Patienten mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose erreicht habe, sei eine deutlich positive Nachricht für die Anleger, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der hochwirksame orale Wirkstoff habe das Potenzial, auch bei der Behandlung der schubfreien Multiplen Sklerose ein Multi-Milliarden-Dollar-Blockbuster zu werden - sofern das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil beherrschbar ist./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 293,2EUR auf Lang & Schwarz (10. November 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 314

Kursziel alt: 314

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 314,00 CHF , was eine Steigerung von +13,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer