    WARBURG RESEARCH stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hypoport nach detaillierten Quartalszahlen von 305 auf 291 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Kennziffern des Finanzdienstleisters hätten seine Prognosen verfehlt, schrieb Simon Stippig am Montag in seiner ersten Reaktion. Er reduzierte seine Umsatzschätzungen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,06 % und einem Kurs von 121,4EUR auf Tradegate (10. November 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Simon Stippig
    Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 291
    Kursziel alt: 305
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



