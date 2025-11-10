    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNokia AktievorwärtsNachrichten zu Nokia
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOKIA auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 4,75 auf 6,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Milliarden-Investition des KI-Chipherstellers Nvidia habe die Aktie des Netzwerkausrüsters zu Recht steigen lassen und Befürchtungen über ein Ende des Funknetzkomponenten-Geschäfts (RAN) mindestens bis zur Einführung des nächsten Mobilfunkstandards 6G ab 2030 eine Absage erteilt, schrieb Robert Sanders am Montag. Die Mobilfunknetz-Sparte könnte an Wert gewinnen und einige verlorene Marktanteile in den USA zurückgewinnen./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 5,94EUR auf Tradegate (10. November 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Robert Sanders
    Analysiertes Unternehmen: NOKIA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 6,75
    Kursziel alt: 4,75
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


