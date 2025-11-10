WARBURG RESEARCH stuft LANXESS AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess von 24,30 auf 21,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe eine schwache Performance im dritten Quartal hingelegt, schrieb Oliver Schwarz in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 17,59EUR auf Tradegate (10. November 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Oliver Schwarz

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 24,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



