Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 10.11.25
Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 10.11.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist STOXX Global Select Dividend 100 Price Index (+0,14 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (+0,93 %), Gold (+2,00 %), Silber (+3,31 %), AMD Advanced Micro Devices (+3,74 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|UQ1PTS
|Short
|45,50
|292,50 Tsd.
|Gold
|PN9EPL
|Long
|2,17
|243,69 Tsd.
|DAX Performance
|DY8NMY
|Long
|40,80
|215,20 Tsd.
|DAX Performance
|DFJ5RG
|Long
|2,41
|204,60 Tsd.
|Silber
|NB4DBQ
|Long
|23,61
|162,40 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Silber
|VH26TR
|Long
|10,37
|40,50 Tsd.
|DAX Performance
|PL7WHG
|Short
|7,23
|37,60 Tsd.
|PayPal Holdings
|SU5EW8
|Long
|6,17
|28,05 Tsd.
|Commerzbank AG
|SW9PAN
|Long
|2,30
|27,26 Tsd.
|Visa Inc
|DJ7R2Y
|Long
|5,65
|21,16 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
|
Bonus Garantie
|PU994Y
|1,35 Mio.
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|163,42 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|DY15K1
|122,52 Tsd.
|STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
|
Sonstige
|PU995G
|118,17 Tsd.
|AMD Advanced Micro Devices
|
Classic
|PC1Q5D
|102,83 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte