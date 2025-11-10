    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 10.11.25

    Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 10.11.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist STOXX Global Select Dividend 100 Price Index (+0,14 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (+0,93 %), Gold (+2,00 %), Silber (+3,31 %), AMD Advanced Micro Devices (+3,74 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance UQ1PTS Short 45,50 292,50 Tsd.
    Gold PN9EPL Long 2,17 243,69 Tsd.
    DAX Performance DY8NMY Long 40,80 215,20 Tsd.
    DAX Performance DFJ5RG Long 2,41 204,60 Tsd.
    Silber NB4DBQ Long 23,61 162,40 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Silber VH26TR Long 10,37 40,50 Tsd.
    DAX Performance PL7WHG Short 7,23 37,60 Tsd.
    PayPal Holdings SU5EW8 Long 6,17 28,05 Tsd.
    Commerzbank AG SW9PAN Long 2,30 27,26 Tsd.
    Visa Inc DJ7R2Y Long 5,65 21,16 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
    Bonus Garantie
    		PU994Y 1,35 Mio.
    Cell 17 PC
    Sonstige
    		A4AP64 163,42 Tsd.
    DAX Performance
    Classic
    		DY15K1 122,52 Tsd.
    STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
    Sonstige
    		PU995G 118,17 Tsd.
    AMD Advanced Micro Devices
    Classic
    		PC1Q5D 102,83 Tsd.



    Markt Bote
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    Verfasst von Markt Bote
    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 10.11.25 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 10.11.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.