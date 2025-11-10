    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid

    Die größte Solardachanlage Dortmunds

    Über die Solarkraftwerk Dortmund GmbH und den Betrieb von großen Solaranlagen (FOTO)

    Dortmund (ots) - Wenn es darum geht, die Dachflächen der eigenen Firmengebäude
    für die Stromerzeugung zu nutzen, haben viele Unternehmen noch immer Zweifel.
    Die Solarkraftwerk Dortmund GmbH zeigt aktuell, dass sich eine Solardachanlage
    ohne Aufwand für das Unternehmen installieren und betreiben lässt. Was das
    Solarkraftwerk auf dem Dach der EURO-Filter GmbH leistet und warum die Anlage
    nicht nur die Firma, sondern auch zahlreiche Haushalte in Dortmund mit grünem
    Strom versorgt, erfahren Sie hier.

    Die Vorteile einer Solaranlage auf dem eigenen Firmendach liegen auf der Hand:
    Wer seinen Strom selbst erzeugt, senkt die Energiekosten erheblich und kann den
    überschüssigen Strom ins Netz einspeisen, um von der Vergütung zu profitieren.
    Trotzdem zögern viele Unternehmen damit, ein Solarprojekt in Angriff zu nehmen,
    weil ihnen die Anfangsinvestition, die eine große Anlage erfordert, zu hoch
    erscheint und sie den Aufwand für die regelmäßige Wartung und eventuelle
    Reparaturen scheuen. "Die Befürchtungen sind durchaus nachvollziehbar, doch es
    kann wirtschaftlich kaum sinnvoll sein, Flächen dieser Größenordnung nicht zu
    nutzen", sagt Oliver vom Lehn von der Apricus Gruppe, zu der die Solarkraftwerk
    Dortmund GmbH gehört. "Wir müssen uns nur einmal vorstellen, ein Unternehmen
    hätte ein Grundstück von der Abmessung seines Dachs und würde es brachliegen
    lassen, obwohl eine rentable Möglichkeit zur Verwertung gegeben ist. Neben den
    steigenden Energiekosten gibt es übrigens weitere Argumente, die für ein eigenes
    Solarkraftwerk sprechen: Zum einen ist es wichtig für die Umweltbilanz und zum
    anderen lässt sich eine klimafreundliche Produktion gut für das Marketing
    verwenden."

    "Was die Anfangsinvestition und den Wartungsaufwand betrifft, können wir längst
    eine interessante Lösung anbieten: Wer seine Dachflächen für die
    Solarstromproduktion vermietet, hat alle Vorteile auf seiner Seite, muss sich
    aber selbst um nichts kümmern", fügt Oliver vom Lehn hinzu. "Die Dachanlage der
    EURO-Filter GmbH in Dortmund ist ein schönes Beispiel dafür." Der Betreiber
    dieser Anlage ist die Solarkraftwerk Dortmund GmbH, die neben der Connected Dots
    Holding GmbH, der Winkel Energie Holding GmbH, Apricus Solar AG, Solarkraftwerk
    Vlotho GmbH und der VLS Solarkraftwerk GmbH zur Apricus Gruppe gehört, die
    Oliver vom Lehn gemeinsam mit Geschäftspartner Dennis Friesen leitet. Die
    Apricus Gruppe steht für nachhaltige Energieprojekte und bündelt die Kompetenz
    in diesem Bereich, indem sie den gesamten Prozess von der Projektentwicklung,
