Die größte Solardachanlage Dortmunds
Über die Solarkraftwerk Dortmund GmbH und den Betrieb von großen Solaranlagen (FOTO)
Dortmund (ots) - Wenn es darum geht, die Dachflächen der eigenen Firmengebäude
für die Stromerzeugung zu nutzen, haben viele Unternehmen noch immer Zweifel.
Die Solarkraftwerk Dortmund GmbH zeigt aktuell, dass sich eine Solardachanlage
ohne Aufwand für das Unternehmen installieren und betreiben lässt. Was das
Solarkraftwerk auf dem Dach der EURO-Filter GmbH leistet und warum die Anlage
nicht nur die Firma, sondern auch zahlreiche Haushalte in Dortmund mit grünem
Strom versorgt, erfahren Sie hier.
Die Vorteile einer Solaranlage auf dem eigenen Firmendach liegen auf der Hand:
Wer seinen Strom selbst erzeugt, senkt die Energiekosten erheblich und kann den
überschüssigen Strom ins Netz einspeisen, um von der Vergütung zu profitieren.
Trotzdem zögern viele Unternehmen damit, ein Solarprojekt in Angriff zu nehmen,
weil ihnen die Anfangsinvestition, die eine große Anlage erfordert, zu hoch
erscheint und sie den Aufwand für die regelmäßige Wartung und eventuelle
Reparaturen scheuen. "Die Befürchtungen sind durchaus nachvollziehbar, doch es
kann wirtschaftlich kaum sinnvoll sein, Flächen dieser Größenordnung nicht zu
nutzen", sagt Oliver vom Lehn von der Apricus Gruppe, zu der die Solarkraftwerk
Dortmund GmbH gehört. "Wir müssen uns nur einmal vorstellen, ein Unternehmen
hätte ein Grundstück von der Abmessung seines Dachs und würde es brachliegen
lassen, obwohl eine rentable Möglichkeit zur Verwertung gegeben ist. Neben den
steigenden Energiekosten gibt es übrigens weitere Argumente, die für ein eigenes
Solarkraftwerk sprechen: Zum einen ist es wichtig für die Umweltbilanz und zum
anderen lässt sich eine klimafreundliche Produktion gut für das Marketing
verwenden."
"Was die Anfangsinvestition und den Wartungsaufwand betrifft, können wir längst
eine interessante Lösung anbieten: Wer seine Dachflächen für die
Solarstromproduktion vermietet, hat alle Vorteile auf seiner Seite, muss sich
aber selbst um nichts kümmern", fügt Oliver vom Lehn hinzu. "Die Dachanlage der
EURO-Filter GmbH in Dortmund ist ein schönes Beispiel dafür." Der Betreiber
dieser Anlage ist die Solarkraftwerk Dortmund GmbH, die neben der Connected Dots
Holding GmbH, der Winkel Energie Holding GmbH, Apricus Solar AG, Solarkraftwerk
Vlotho GmbH und der VLS Solarkraftwerk GmbH zur Apricus Gruppe gehört, die
Oliver vom Lehn gemeinsam mit Geschäftspartner Dennis Friesen leitet. Die
Apricus Gruppe steht für nachhaltige Energieprojekte und bündelt die Kompetenz
in diesem Bereich, indem sie den gesamten Prozess von der Projektentwicklung,
