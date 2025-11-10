Über die Solarkraftwerk Dortmund GmbH und den Betrieb von großen Solaranlagen (FOTO)

Dortmund (ots) - Wenn es darum geht, die Dachflächen der eigenen Firmengebäudefür die Stromerzeugung zu nutzen, haben viele Unternehmen noch immer Zweifel.Die Solarkraftwerk Dortmund GmbH zeigt aktuell, dass sich eine Solardachanlageohne Aufwand für das Unternehmen installieren und betreiben lässt. Was dasSolarkraftwerk auf dem Dach der EURO-Filter GmbH leistet und warum die Anlagenicht nur die Firma, sondern auch zahlreiche Haushalte in Dortmund mit grünemStrom versorgt, erfahren Sie hier.Die Vorteile einer Solaranlage auf dem eigenen Firmendach liegen auf der Hand:Wer seinen Strom selbst erzeugt, senkt die Energiekosten erheblich und kann denüberschüssigen Strom ins Netz einspeisen, um von der Vergütung zu profitieren.Trotzdem zögern viele Unternehmen damit, ein Solarprojekt in Angriff zu nehmen,weil ihnen die Anfangsinvestition, die eine große Anlage erfordert, zu hocherscheint und sie den Aufwand für die regelmäßige Wartung und eventuelleReparaturen scheuen. "Die Befürchtungen sind durchaus nachvollziehbar, doch eskann wirtschaftlich kaum sinnvoll sein, Flächen dieser Größenordnung nicht zunutzen", sagt Oliver vom Lehn von der Apricus Gruppe, zu der die SolarkraftwerkDortmund GmbH gehört. "Wir müssen uns nur einmal vorstellen, ein Unternehmenhätte ein Grundstück von der Abmessung seines Dachs und würde es brachliegenlassen, obwohl eine rentable Möglichkeit zur Verwertung gegeben ist. Neben densteigenden Energiekosten gibt es übrigens weitere Argumente, die für ein eigenesSolarkraftwerk sprechen: Zum einen ist es wichtig für die Umweltbilanz und zumanderen lässt sich eine klimafreundliche Produktion gut für das Marketingverwenden.""Was die Anfangsinvestition und den Wartungsaufwand betrifft, können wir längsteine interessante Lösung anbieten: Wer seine Dachflächen für dieSolarstromproduktion vermietet, hat alle Vorteile auf seiner Seite, muss sichaber selbst um nichts kümmern", fügt Oliver vom Lehn hinzu. "Die Dachanlage derEURO-Filter GmbH in Dortmund ist ein schönes Beispiel dafür." Der Betreiberdieser Anlage ist die Solarkraftwerk Dortmund GmbH, die neben der Connected DotsHolding GmbH, der Winkel Energie Holding GmbH, Apricus Solar AG, SolarkraftwerkVlotho GmbH und der VLS Solarkraftwerk GmbH zur Apricus Gruppe gehört, dieOliver vom Lehn gemeinsam mit Geschäftspartner Dennis Friesen leitet. DieApricus Gruppe steht für nachhaltige Energieprojekte und bündelt die Kompetenzin diesem Bereich, indem sie den gesamten Prozess von der Projektentwicklung,