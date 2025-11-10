    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    WARBURG RESEARCH stuft Norma Group auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Norma Group von 24 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel für die Aktie des Autozulieferers basiere auf einem geringeren Nettoerlös aus der Veräußerung der Wassermanagement-Sparte sowie auf seinen reduzierten Prognosen das fortgeführte Geschäft, schrieb Marc-Rene Tonn in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 13,18EUR auf Tradegate (10. November 2025, 11:17 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Marc-Rene Tonn
    Analysiertes Unternehmen: Norma Group
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 20
    Kursziel alt: 24
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
