AKTIE IM FOKUS
Analysten befeuern Rally von Suss Microtec - Aufträge im Blick
- Suss Microtec-Aktien steigen um fast 12 Prozent.
- UBS und Jefferies empfehlen Kauf der Aktien.
- Auftragslage verbessert sich durch KI-Nachfrage.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank gleich zweier neuer Kaufempfehlungen von Investmentbanken für Suss Microtec haben die Aktien am Montag die jüngste Kurs-Rally fortgesetzt. Gegen Mittag ging es um fast 12 Prozent nach oben, womit sich die Erholung seit Donnerstag auf 27 Prozent beläuft. Seit Jahresbeginn steht allerdings noch immer ein Minus von rund 30 Prozent zu Buche.
Sowohl die schweizerische UBS als auch die US-Bank Jefferies haben zum Wochenauftakt zum Kauf der Papiere des Herstellers von Anlagen und Technik zur Halbleiterfertigung geraten. Damit sprechen sich mittlerweile laut dem auf Finanzdaten spezialisierten Nachrichtenanbieter Bloomberg acht von zehn Experten für den Kauf von Suss Microtec aus.
Beide Häuser argumentieren mit einer sich bessernden Auftragslage des Unternehmens. Madeleine Jenkins von UBS verweist vor allem auf die Künstliche Intelligenz (KI), die die Nachfrage nach Technologie von Suss Microtec befeuern dürfte. Große Hersteller von DRAM-Arbeitsspeichern für KI-Anwendungen dürften die Investitionen im kommenden Jahr um mehr als ein Drittel aufstocken. Im vergangenen Jahr habe Suss Microtec knapp ein Drittel des Umsatzes mit KI-bezogener Nachfrage gemacht.
Auch Janardan Menon von Jefferies sieht die Auftragslage des Unternehmens an einem Wendepunkt. Dem Management zufolge sollen die neuen Aufträge im Schlussquartal 2025 deutlich über denen im dritten Quartal liegen. Branchengrößen wie Samsung, Micron, TSMC und Hynix kurbelten die Produktion kräftig an, was für eine große Nachfrage nach Reinigungstechnik für Photomasken von Suss Microtec spreche. Diese werden zur Herstellung mikroelektronischer Schaltungen verwendet.
Sowohl Menon als auch Jenkins verweisen in ihren Studien zugleich auf eine ungewöhnlich niedrige Bewertung der Aktien von Suss Microtec. Diese handelten im Vergleich zu den Wettbewerbern mit einem Abschlag von 56 Prozent, schrieb Janardan Menon von Jefferies. Das sei "womöglich eine der niedrigsten Bewertungen unter den Aktien der Ausrüster für die Chip-Produzenten weltweit". Ähnlich Jenkins: Suss Microtec seien mit einem langjährigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17 bewertet, die Aktien der Wettbewerber hingegen mit einem KGV von 30./bek/ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,48 % und einem Kurs von 33,34 auf Tradegate (10. November 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +12,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,34 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 639,61 Mio..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von +8,04 %/+74,07 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SUESS MicroTec - A1K023 - DE000A1K0235
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SUESS MicroTec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Was ein Saftladen da an der Spitze, hab wegen des schwachen Ausblickes leider letzte Woche bei um die 29€ verkauft, jetzt soll auf einmal alles wieder besser aussehen? Wie soll man das Management da für voll nehmen für ein Investment...
Das geht doch bei SÜSS schon immer so, einmal Hüüüüh einmal Hott und das kurz hintereinander...
Was rauchen die da eigentlich bei der IR? Selten so eine dilettantische Arbeit gesehen. Innerhalb von sieben Handelstagen durch eigene Meldungen erst 27% Kursverlust und dann 16% Kursplus produziert. Chapeau! Hätte man nicht die erste Meldung gleichzeitig mit der Belebung des AE kommunizieren können? Oder sind die Kundenanfragen erst gestern Nachmittag reingeflattert? Wahnsinn.
27. Okt 2025:
„Angesichts eines auch im dritten Quartal 2025 mit 70,0 Mio. € wenig dynamischen Auftragseingangs wird der Vorstand zeitnah außerdem über geeignete Maßnahmen zur nachhaltigen Senkung der Kostenbasis beraten.“ Und „Da im vierten Quartal nicht von einer substanziellen Verbesserung der Margenentwicklung ausgegangen werden kann (...)“
06. Nov 2025:
„SUSS erwartet deutliche Belebung beim Auftragseingang im vierten Quartal“ und „Im vierten Quartal rechnen wir auf Basis konkreter Kundenanfragen nun aber mit einer sehr deutlichen Belebung“