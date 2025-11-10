Kearney stärkt Zukunftskompetenzen / Neue Partner für KI, Luftfahrt und Verteidigung
Düsseldorf (ots) - Kearney verstärkt seine Beratungskompetenz in zentralen
Zukunftsfeldern der deutschen Wirtschaft: Künstliche Intelligenz und digitale
Transformation sowie im Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtsektor. Mit dem
Einstieg von Roland Scharrer und Dr. Holger Lipowsky baut das internationale
Beratungsunternehmen seine Expertise in diesen strategischen Wachstumsbereichen
gezielt aus.
"Deutsche und europäische Unternehmen stehen vor einem doppelten
Paradigmenwechsel - getrieben durch technologische Disruption und sich wandelnde
geopolitische Realitäten", sagt Dr. Marc Lakner, Partner und Managing Director
von Kearney in Deutschland, Österreich und Schweiz.
Pressekontakt:
Verena Herb
Director Marketing & Communications DACH
A.T. Kearney GmbH
Dreischeibenhaus1
40211 Düsseldorf
Tel.: +49 175 2659 363
mailto:verena.herb@kearney.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15196/6154779
OTS: Kearney
