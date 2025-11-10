    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    Kearney stärkt Zukunftskompetenzen / Neue Partner für KI, Luftfahrt und Verteidigung

    Düsseldorf (ots) - Kearney verstärkt seine Beratungskompetenz in zentralen
    Zukunftsfeldern der deutschen Wirtschaft: Künstliche Intelligenz und digitale
    Transformation sowie im Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtsektor. Mit dem
    Einstieg von Roland Scharrer und Dr. Holger Lipowsky baut das internationale
    Beratungsunternehmen seine Expertise in diesen strategischen Wachstumsbereichen
    gezielt aus.

    "Deutsche und europäische Unternehmen stehen vor einem doppelten
    Paradigmenwechsel - getrieben durch technologische Disruption und sich wandelnde
    geopolitische Realitäten", sagt Dr. Marc Lakner, Partner und Managing Director
    von Kearney in Deutschland, Österreich und Schweiz.

    "Mit Roland Scharrer und Holger Lipowsky verstärken wir das Führungsteam von
    Kearney konkret in zwei Bereichen, die entscheidend für Wettbewerbsfähigkeit,
    Sicherheit und nachhaltige Transformation unserer Klienten sind - und erweitern
    unsere Stärke in genau den Feldern, in denen die Unternehmen heute und morgen
    Orientierung und Umsetzungspartner brauchen."

    Roland Scharrer stärkt Kearneys Kompetenz im Bereich Daten und Künstliche
    Intelligenz

    Scharrer war zuvor Group Chief Data, AI & Emerging Technology Officer bei der
    AXA Group und bringt mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im Aufbau
    datengetriebener Organisationen mit. Als ehemaliger Fellow am MIT und an der
    Stanford University verbindet er technische Expertise mit wissenschaftlicher
    Tiefe.

    "Künstliche Intelligenz ist längst zu einem zentralen Erfolgsfaktor moderner
    Unternehmen geworden", sagt Roland Scharrer . "Mit meiner Erfahrung aus
    Wirtschaft und Forschung möchte ich Unternehmen dabei unterstützen, Künstliche
    Intelligenz als zentralen Treiber ihrer Transformation zu nutzen -
    wirkungsorientiert, verantwortungsvoll und zukunftsfähig.

    Kearney gewinnt Dr. Holger Lipowsky für den Bereich Luft- und Raumfahrtindustrie
    sowie Verteidigung.

    Dr. Lipowsky verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte internationaler Erfahrung in
    der Luftfahrtbranche, darunter bei Lufthansa Technik, Rolls Royce und MTU Aero
    Engines sowie in der strategischen Unternehmensberatung.

    "Die Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie steht vor einem grundlegenden Wandel
    - von technologischer Innovation bis zur Sicherung globaler Lieferketten", sagt
    Dr. Holger Lipowsky . "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Klienten
    Strategien zu entwickeln, die ihre industrielle Leistungsfähigkeit und Resilienz
    nachhaltig stärken."

    Mit Holger Lipowsky und Roland Scharrer gewinnt Kearney zwei
    Führungspersönlichkeiten mit tiefem Branchenverständnis und internationaler
    Erfahrung. Die Erweiterung des Führungsteams gerade in diesen Zukunftsbereichen
    unterstreicht Kearneys Anspruch als globale Managementberatung, in diesen
    sicherheits- und technologiegetriebenen Industrien die Transformation der
    Unternehmen aktiv mitzugestalten.

    Über Kearney

    Kearney ist eine der führenden globalen Unternehmensberatungen. Seit nahezu 100
    Jahren vertrauen uns Führungsetagen, Regierungsstellen und gemeinnützige
    Organisationen. Das Erfolgsrezept, um unseren Klienten zum Durchbruch zu
    verhelfen? Unsere Mitarbeiter:innen mit ihren individuellen Interessen und
    Stärken. Und unser Antrieb große Ideen nicht nur zu Papier zu bringen, sondern
    auch umzusetzen.

    http://www.de.kearney.com

    Pressekontakt:

    Verena Herb
    Director Marketing & Communications DACH

    A.T. Kearney GmbH
    Dreischeibenhaus1
    40211 Düsseldorf

    Tel.: +49 175 2659 363
    mailto:verena.herb@kearney.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15196/6154779
    OTS: Kearney


