    Energieversorger müssen bis 2045 insgesamt 535 Milliarden Euro in die regionale Energiewende investieren

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Unternehmen stehen vor Finanzierungslücke von 346 Milliarden
    - Großteil der Investitionen fällt in den kommenden zehn Jahren an
    - Neue Finanzierungsansätze benötigt

    Die Umsetzung der Energie- und Wärmewende auf regionaler Ebene stellt die
    Energieversorger vor enorme finanzielle Herausforderungen. Bis zum Jahr 2045
    müssen insgesamt 535 Milliarden Euro in Strom- und Gasverteilnetze sowie in die
    netzgebundene Wärmeversorgung investiert werden. Der überwiegende Teil dieser
    Investitionen, rund zwei Drittel, dürfte bis zum Jahr 2035 anfallen.

    Das sind Ergebnisse einer Studie, die die KfW bei der Wirtschaftsprüfungs- und
    Beratungsgesellschaft PwC Deutschland in Auftrag gegeben hat.

    Die Unternehmen und ihre Eigentümer werden dabei finanziell neu denken müssen.
    Aus der eigenen Innenfinanzierungskraft heraus werden sie nur rund ein Viertel
    des Investitionsbedarfs decken können. Weitere zehn Prozent könnten über neu
    eingenommene Zuschüsse in Form von Fördermitteln und Baukostenzuschüssen
    finanziert werden. Damit verbleibt eine Finanzierungslücke von 346 Milliarden
    Euro, was 65 Prozent des Gesamtinvestitionsbedarfs entspricht. Diese Lücke
    müssen die Energieversorger durch neues Eigenkapital in Höhe von geschätzt 47
    Milliarden Euro sowie durch Fremdkapital in Höhe von 299 Milliarden Euro
    schließen.

    Der größte Finanzierungsbedarf entsteht in den kommenden zehn Jahren. Bis zum
    Jahr 2035, wenn in etwa die Spitze der jährlichen Investitionen erreicht ist,
    werden demnach 40 Milliarden Euro an zusätzlichem Eigenkapital und 218
    Milliarden Euro an Fremdkapital benötigt. Für die Berechnung wurde unterstellt,
    dass die investierenden Unternehmen eine Eigenkapitalquote von mindestens 25
    Prozent aufrechthalten.

    "Die Energieversorger müssen in den kommenden Jahren gewaltige Investitionen für
    die Energiewende stemmen. Die klassische Kreditfinanzierung stößt dabei an ihre
    Grenzen. Für eine erfolgreiche Modernisierung der Energieinfrastruktur braucht
    es auch auf politischer Ebene Überlegungen, wie der finanzielle
    Instrumentenkasten erweitert werden kann", sagt Dr. Dirk Schumacher,
    Chefvolkswirt der KfW.

    "Unsere Analyse zeigt, dass fast alle Unternehmen in den nächsten Jahren
    zusätzliches Eigenkapital und erheblich mehr Fremdkapital benötigen. Neben
    klassischen Bankkrediten müssen neue Finanzierungsinstrumente, Partnerschaften
    und innovative Modelle entwickelt werden. Es braucht eine gemeinsame Anstrengung
    von Kommunen, Banken, Investoren und Förderinstituten, um die Energiewende
    erfolgreich zu finanzieren", sagt Henry Otto, Leiter Energy Consulting bei PwC
    Deutschland, die die Studie für die KfW erstellt hat.
