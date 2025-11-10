Energieversorger müssen bis 2045 insgesamt 535 Milliarden Euro in die regionale Energiewende investieren
Frankfurt am Main (ots) -
- Unternehmen stehen vor Finanzierungslücke von 346 Milliarden
- Großteil der Investitionen fällt in den kommenden zehn Jahren an
- Neue Finanzierungsansätze benötigt
Die Umsetzung der Energie- und Wärmewende auf regionaler Ebene stellt die
Energieversorger vor enorme finanzielle Herausforderungen. Bis zum Jahr 2045
müssen insgesamt 535 Milliarden Euro in Strom- und Gasverteilnetze sowie in die
netzgebundene Wärmeversorgung investiert werden. Der überwiegende Teil dieser
Investitionen, rund zwei Drittel, dürfte bis zum Jahr 2035 anfallen.
Das sind Ergebnisse einer Studie, die die KfW bei der Wirtschaftsprüfungs- und
Beratungsgesellschaft PwC Deutschland in Auftrag gegeben hat.
Die Unternehmen und ihre Eigentümer werden dabei finanziell neu denken müssen.
Aus der eigenen Innenfinanzierungskraft heraus werden sie nur rund ein Viertel
des Investitionsbedarfs decken können. Weitere zehn Prozent könnten über neu
eingenommene Zuschüsse in Form von Fördermitteln und Baukostenzuschüssen
finanziert werden. Damit verbleibt eine Finanzierungslücke von 346 Milliarden
Euro, was 65 Prozent des Gesamtinvestitionsbedarfs entspricht. Diese Lücke
müssen die Energieversorger durch neues Eigenkapital in Höhe von geschätzt 47
Milliarden Euro sowie durch Fremdkapital in Höhe von 299 Milliarden Euro
schließen.
Der größte Finanzierungsbedarf entsteht in den kommenden zehn Jahren. Bis zum
Jahr 2035, wenn in etwa die Spitze der jährlichen Investitionen erreicht ist,
werden demnach 40 Milliarden Euro an zusätzlichem Eigenkapital und 218
Milliarden Euro an Fremdkapital benötigt. Für die Berechnung wurde unterstellt,
dass die investierenden Unternehmen eine Eigenkapitalquote von mindestens 25
Prozent aufrechthalten.
"Die Energieversorger müssen in den kommenden Jahren gewaltige Investitionen für
die Energiewende stemmen. Die klassische Kreditfinanzierung stößt dabei an ihre
Grenzen. Für eine erfolgreiche Modernisierung der Energieinfrastruktur braucht
es auch auf politischer Ebene Überlegungen, wie der finanzielle
Instrumentenkasten erweitert werden kann", sagt Dr. Dirk Schumacher,
Chefvolkswirt der KfW.
"Unsere Analyse zeigt, dass fast alle Unternehmen in den nächsten Jahren
zusätzliches Eigenkapital und erheblich mehr Fremdkapital benötigen. Neben
klassischen Bankkrediten müssen neue Finanzierungsinstrumente, Partnerschaften
und innovative Modelle entwickelt werden. Es braucht eine gemeinsame Anstrengung
von Kommunen, Banken, Investoren und Förderinstituten, um die Energiewende
erfolgreich zu finanzieren", sagt Henry Otto, Leiter Energy Consulting bei PwC
Deutschland, die die Studie für die KfW erstellt hat.
