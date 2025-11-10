Energieversorger müssen bis 2045 insgesamt 535 Milliarden Euro in die regionale Energiewende investieren

Frankfurt am Main (ots) -



- Unternehmen stehen vor Finanzierungslücke von 346 Milliarden

- Großteil der Investitionen fällt in den kommenden zehn Jahren an

- Neue Finanzierungsansätze benötigt



Die Umsetzung der Energie- und Wärmewende auf regionaler Ebene stellt die

Energieversorger vor enorme finanzielle Herausforderungen. Bis zum Jahr 2045

müssen insgesamt 535 Milliarden Euro in Strom- und Gasverteilnetze sowie in die

netzgebundene Wärmeversorgung investiert werden. Der überwiegende Teil dieser

Investitionen, rund zwei Drittel, dürfte bis zum Jahr 2035 anfallen.





Das sind Ergebnisse einer Studie, die die KfW bei der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC Deutschland in Auftrag gegeben hat.Die Unternehmen und ihre Eigentümer werden dabei finanziell neu denken müssen.Aus der eigenen Innenfinanzierungskraft heraus werden sie nur rund ein Vierteldes Investitionsbedarfs decken können. Weitere zehn Prozent könnten über neueingenommene Zuschüsse in Form von Fördermitteln und Baukostenzuschüssenfinanziert werden. Damit verbleibt eine Finanzierungslücke von 346 MilliardenEuro, was 65 Prozent des Gesamtinvestitionsbedarfs entspricht. Diese Lückemüssen die Energieversorger durch neues Eigenkapital in Höhe von geschätzt 47Milliarden Euro sowie durch Fremdkapital in Höhe von 299 Milliarden Euroschließen.Der größte Finanzierungsbedarf entsteht in den kommenden zehn Jahren. Bis zumJahr 2035, wenn in etwa die Spitze der jährlichen Investitionen erreicht ist,werden demnach 40 Milliarden Euro an zusätzlichem Eigenkapital und 218Milliarden Euro an Fremdkapital benötigt. Für die Berechnung wurde unterstellt,dass die investierenden Unternehmen eine Eigenkapitalquote von mindestens 25Prozent aufrechthalten."Die Energieversorger müssen in den kommenden Jahren gewaltige Investitionen fürdie Energiewende stemmen. Die klassische Kreditfinanzierung stößt dabei an ihreGrenzen. Für eine erfolgreiche Modernisierung der Energieinfrastruktur brauchtes auch auf politischer Ebene Überlegungen, wie der finanzielleInstrumentenkasten erweitert werden kann", sagt Dr. Dirk Schumacher,Chefvolkswirt der KfW."Unsere Analyse zeigt, dass fast alle Unternehmen in den nächsten Jahrenzusätzliches Eigenkapital und erheblich mehr Fremdkapital benötigen. Nebenklassischen Bankkrediten müssen neue Finanzierungsinstrumente, Partnerschaftenund innovative Modelle entwickelt werden. Es braucht eine gemeinsame Anstrengungvon Kommunen, Banken, Investoren und Förderinstituten, um die Energiewendeerfolgreich zu finanzieren", sagt Henry Otto, Leiter Energy Consulting bei PwCDeutschland, die die Studie für die KfW erstellt hat.