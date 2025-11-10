    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOnco-Innovations AktievorwärtsNachrichten zu Onco-Innovations
    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Onco-Innovations: Inka Health präsentiert neues Real-World Konzept

    Onco-Innovations Ltd. und AstraZeneca Canada ebnen mit einem neuen Framework den Weg für schnellere Therapieentwicklungen durch internationale Nutzung von Real-World Evidence.

    Foto: adobe.stock.com
    • Onco-Innovations Ltd. hat ein neues Framework zur internationalen Nutzung von "Real-World Evidence" (RWE) veröffentlicht, um schnellere Therapiezulassungen zu ermöglichen.
    • Der technische "Primer" wurde gemeinsam mit Experten von AstraZeneca Canada verfasst und behandelt die Anpassung medizinischer Erkenntnisse aus einem Land für die Verwendung in einem anderen.
    • Der Primer beschreibt drei Grundprinzipien für den grenzüberschreitenden Austausch von Daten: Konsistenz, Positivität und bedingte Austauschbarkeit.
    • Die vorgestellten statistischen Techniken werden in die SynoGraph-Plattform von Inka Health integriert, um Unterschiede in der Patientenpopulation zu berücksichtigen.
    • Der Primer bietet eine Lösung für die Datenknappheit bei seltenen Krankheiten und könnte die Zulassung lebensrettender Behandlungen beschleunigen.
    • Inka Health nutzt KI-gestützte Analysemethoden, um die onkologische Forschung zu revolutionieren und die Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen.

    Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,94 % im Plus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,0400EUR das entspricht einem Minus von -0,95 % seit der Veröffentlichung.


    Onco-Innovations

    +0,96 %
    +0,93 %
    +16,76 %
    -5,26 %
    +190,06 %
    ISIN:CA68237C1059WKN:A3EKSZ





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
