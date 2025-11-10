Sloweniens führender Broker Ilirika kooperiert mit Boerse Stuttgart Digital für MiCAR-konforme Krypto-Handels- und Verwahrungslösungen
Stuttgart (ots) - Boerse Stuttgart Digital (https://www.bsdigital.com/de/) ,
Europas führender Krypto-Infrastrukturpartner, kooperiert mit Ilirika, einem der
bedeutendsten Brokerage-Unternehmen in Slowenien. Ziel der Partnerschaft ist es,
den MiCAR-konformen Zugang zu Krypto-Dienstleistungen in ganz Europa zu
erweitern.
Durch die Integration der institutionellen Handels- und Verwahrungslösungen von
Boerse Stuttgart Digital erhalten die Kunden von Ilirika einen zuverlässigen und
regulierten Zugang zu Kryptowährungen. Diese Lösungen werden vollständig in die
Plattform von Ilirika eingebunden, um nahtlosen Handel und sichere Verwahrung
für deren Kunden zu ermöglichen.
"Als führender Krypto-Infrastrukturpartner ist es unsere Mission, die breite
Adoption von Kryptowährungen voranzutreiben, indem wir MiCAR-konforme Handels-
und Verwahrungslösungen in ganz Europa anbieten", kommentiert Joaquín Sastre
Ibáñez, Head of Institutional Business bei Boerse Stuttgart Digital. "Wir freuen
uns, mit Ilirika, einem der führenden Brokerhäuser Sloweniens,
zusammenzuarbeiten und den Zugang zu Kryptowährungen zu erweitern. Gemeinsam
ermöglichen wir den Kunden von Ilirika einfachen Handel und sichere Verwahrung,
ohne Kompromisse bei Vertrauen, Sicherheit oder Compliance."
Diese Partnerschaft vereint zwei regulatorische Vorreiter: Boerse Stuttgart
Digital, den ersten Anbieter in Deutschland, und Ilirika, das erste Unternehmen
in Slowenien, die jeweils die EU-weite MiCAR-Lizenz für Krypto-Dienstleistungen
erhalten haben. "Als erstes MiCAR-lizenziertes Unternehmen in Slowenien setzt
Ilirika neue Maßstäbe für sicheren und regulierten Zugang zu Kryptowährungen.
Durch die Partnerschaft mit Boerse Stuttgart Digital integrieren wir
institutionelle Handels- und Verwahrungslösungen direkt in unsere Plattform. So
können unsere Kunden zuverlässig Kryptowährungen handeln und verwahren",
kommentiert Igor Stemberger, Präsident des Vorstands von Ilirika.
Die Krypto-Adoption nimmt mit einer jährlichen Wachstumsrate von sieben Prozent
in Slowenien und nahezu 50 Prozent in Osteuropa rasant zu. Die Entwicklung
verdeutlicht, dass die Integration von Krypto-Dienstleistungen für
Finanzinstitute zunehmend an Bedeutung gewinnt. Mit ihrer Partnerschaft bedienen
Boerse Stuttgart Digital und Ilirika die wachsende Nachfrage nach
MiCAR-konformen Handels- und Verwahrungslösungen in der Region und in ganz
Europa.
Pressekontakt:
Boerse Stuttgart Digital
mailto:press@bsdigital.com
http://www.bsdigital.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6154812
OTS: Börse Stuttgart
