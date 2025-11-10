    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Sloweniens führender Broker Ilirika kooperiert mit Boerse Stuttgart Digital für MiCAR-konforme Krypto-Handels- und Verwahrungslösungen

    Stuttgart (ots) - Boerse Stuttgart Digital (https://www.bsdigital.com/de/) ,
    Europas führender Krypto-Infrastrukturpartner, kooperiert mit Ilirika, einem der
    bedeutendsten Brokerage-Unternehmen in Slowenien. Ziel der Partnerschaft ist es,
    den MiCAR-konformen Zugang zu Krypto-Dienstleistungen in ganz Europa zu
    erweitern.

    Durch die Integration der institutionellen Handels- und Verwahrungslösungen von
    Boerse Stuttgart Digital erhalten die Kunden von Ilirika einen zuverlässigen und
    regulierten Zugang zu Kryptowährungen. Diese Lösungen werden vollständig in die
    Plattform von Ilirika eingebunden, um nahtlosen Handel und sichere Verwahrung
    für deren Kunden zu ermöglichen.

    "Als führender Krypto-Infrastrukturpartner ist es unsere Mission, die breite
    Adoption von Kryptowährungen voranzutreiben, indem wir MiCAR-konforme Handels-
    und Verwahrungslösungen in ganz Europa anbieten", kommentiert Joaquín Sastre
    Ibáñez, Head of Institutional Business bei Boerse Stuttgart Digital. "Wir freuen
    uns, mit Ilirika, einem der führenden Brokerhäuser Sloweniens,
    zusammenzuarbeiten und den Zugang zu Kryptowährungen zu erweitern. Gemeinsam
    ermöglichen wir den Kunden von Ilirika einfachen Handel und sichere Verwahrung,
    ohne Kompromisse bei Vertrauen, Sicherheit oder Compliance."

    Diese Partnerschaft vereint zwei regulatorische Vorreiter: Boerse Stuttgart
    Digital, den ersten Anbieter in Deutschland, und Ilirika, das erste Unternehmen
    in Slowenien, die jeweils die EU-weite MiCAR-Lizenz für Krypto-Dienstleistungen
    erhalten haben. "Als erstes MiCAR-lizenziertes Unternehmen in Slowenien setzt
    Ilirika neue Maßstäbe für sicheren und regulierten Zugang zu Kryptowährungen.
    Durch die Partnerschaft mit Boerse Stuttgart Digital integrieren wir
    institutionelle Handels- und Verwahrungslösungen direkt in unsere Plattform. So
    können unsere Kunden zuverlässig Kryptowährungen handeln und verwahren",
    kommentiert Igor Stemberger, Präsident des Vorstands von Ilirika.

    Die Krypto-Adoption nimmt mit einer jährlichen Wachstumsrate von sieben Prozent
    in Slowenien und nahezu 50 Prozent in Osteuropa rasant zu. Die Entwicklung
    verdeutlicht, dass die Integration von Krypto-Dienstleistungen für
    Finanzinstitute zunehmend an Bedeutung gewinnt. Mit ihrer Partnerschaft bedienen
    Boerse Stuttgart Digital und Ilirika die wachsende Nachfrage nach
    MiCAR-konformen Handels- und Verwahrungslösungen in der Region und in ganz
    Europa.

