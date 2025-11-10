Sloweniens führender Broker Ilirika kooperiert mit Boerse Stuttgart Digital für MiCAR-konforme Krypto-Handels- und Verwahrungslösungen

Stuttgart (ots) - Boerse Stuttgart Digital (https://www.bsdigital.com/de/) ,

Europas führender Krypto-Infrastrukturpartner, kooperiert mit Ilirika, einem der

bedeutendsten Brokerage-Unternehmen in Slowenien. Ziel der Partnerschaft ist es,

den MiCAR-konformen Zugang zu Krypto-Dienstleistungen in ganz Europa zu

erweitern.



Durch die Integration der institutionellen Handels- und Verwahrungslösungen von

Boerse Stuttgart Digital erhalten die Kunden von Ilirika einen zuverlässigen und

regulierten Zugang zu Kryptowährungen. Diese Lösungen werden vollständig in die

Plattform von Ilirika eingebunden, um nahtlosen Handel und sichere Verwahrung

für deren Kunden zu ermöglichen.





"Als führender Krypto-Infrastrukturpartner ist es unsere Mission, die breite

Adoption von Kryptowährungen voranzutreiben, indem wir MiCAR-konforme Handels-

und Verwahrungslösungen in ganz Europa anbieten", kommentiert Joaquín Sastre

Ibáñez, Head of Institutional Business bei Boerse Stuttgart Digital. "Wir freuen

uns, mit Ilirika, einem der führenden Brokerhäuser Sloweniens,

zusammenzuarbeiten und den Zugang zu Kryptowährungen zu erweitern. Gemeinsam

ermöglichen wir den Kunden von Ilirika einfachen Handel und sichere Verwahrung,

ohne Kompromisse bei Vertrauen, Sicherheit oder Compliance."



Diese Partnerschaft vereint zwei regulatorische Vorreiter: Boerse Stuttgart

Digital, den ersten Anbieter in Deutschland, und Ilirika, das erste Unternehmen

in Slowenien, die jeweils die EU-weite MiCAR-Lizenz für Krypto-Dienstleistungen

erhalten haben. "Als erstes MiCAR-lizenziertes Unternehmen in Slowenien setzt

Ilirika neue Maßstäbe für sicheren und regulierten Zugang zu Kryptowährungen.

Durch die Partnerschaft mit Boerse Stuttgart Digital integrieren wir

institutionelle Handels- und Verwahrungslösungen direkt in unsere Plattform. So

können unsere Kunden zuverlässig Kryptowährungen handeln und verwahren",

kommentiert Igor Stemberger, Präsident des Vorstands von Ilirika.



Die Krypto-Adoption nimmt mit einer jährlichen Wachstumsrate von sieben Prozent

in Slowenien und nahezu 50 Prozent in Osteuropa rasant zu. Die Entwicklung

verdeutlicht, dass die Integration von Krypto-Dienstleistungen für

Finanzinstitute zunehmend an Bedeutung gewinnt. Mit ihrer Partnerschaft bedienen

Boerse Stuttgart Digital und Ilirika die wachsende Nachfrage nach

MiCAR-konformen Handels- und Verwahrungslösungen in der Region und in ganz

Europa.



