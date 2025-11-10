Siemens Energy im Höhenflug: "Noch Sprit im Tank", sagt Jefferies

Jefferies sieht Siemens Energy als einen der größten Gewinner der Energiewende. Die Analysten erwarten bis 2028 ein EBITDA-Wachstum von rund 40 Prozent pro Jahr, womit das Unternehmen im Elektrifizierungssektor nur knapp hinter Konkurrent GE Vernova liege. Auch der Umsatz soll jährlich um mehr als 10 Prozent steigen, während sich die Gewinnmargen bis 2028 mehr als verdoppeln dürften.

Die Begründung der Analysten für das saftige Upgrade: Das Unternehmen sei in einer Schlüsselposition, um von der weltweiten Elektrifizierungswelle, der Nachfrage durch KI-Rechenzentren und massiven Investitionen in Stromnetze zu profitieren.

Besonders positiv wertet Jefferies die starke Auftragslage in allen Sparten – von Gas Services über Siemens Gamesa bis hin zu Grid Technologies. Der globale Investitionsboom in Stromnetze und Kraftwerkskapazitäten verleihe den Herstellern eine hohe Preissetzungsmacht, die bislang in den Schätzungen des Marktes unterschätzt werde. Die Analysten rechnen daher mit einem Margenanstieg um 400 Basispunkte bis 2028 und liegen mit ihren EBITA-Prognosen 7 bis 12 Prozent über dem Konsens.

Im Fokus steht nun der Kapitalmarkttag im November, an dem Siemens Energy neue Mittelfristziele vorstellen dürfte. Jefferies erwartet Margen von 12 bis 14 Prozent sowie ein klares Konzept zur Ausschüttungspolitik. Der Konzern könnte demnach bis 2028 rund 14 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an seine Anteilseigner zurückführen – das entspräche etwa 16 Prozent des Unternehmenswerts.

Die Aktie hat ihr beeindruckendes Comeback in diesem Jahr fortgesetzt. Seit Jahresanfang steht das Kursplus bei 110 Prozent. In den vergangenen 24 Monaten konnte sich die Aktie sogar mehr als verzehnfachen. Die Erfolsgeschichte scheint zumindest nach Meinung der Jefferies-Analysten noch nicht am Ende. Trotz der jüngsten Kursrallye bleibe die Bewertung attraktiv – mit einem KGV-bereinigten PEG von 0,5 und einem Bewertungsabschlag von 40 Prozent gegenüber GE Vernova. Jefferies sieht deshalb noch "mehr Sprit im Tank".

Die Aktie reagierte am Montag euphorisch auf die neue Kaufempfehlung und legte glatt 5 Prozent zu auf 106,90 Euro.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





