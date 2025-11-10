Manager-Report nennt Maßnahmen gegen Fachkräftemangel

Berlin (ots) - Der Fachkräftemangel bleibt eine zentrale Herausforderung für diedeutsche Wirtschaft. 2025 konnten bislang durchschnittlich mehr als 500.000Stellen nicht besetzt werden. Bis 2027 sollen über 700.000 Stellen offenbleiben.Der Wirtschaft gehen dadurch mehr als 50 Milliarden Euro an Wertschöpfung proJahr verloren - Tendenz steigend. Zehn der führenden Interim ManagerDeutschlands haben Vorschläge erarbeitet, wie Politik und Unternehmen auf denakuten Mangel an qualifizierten Arbeitskräften reagieren sollten. IhreErkenntnisse haben Dr. Bodo Antonic, Ulvi Aydin, Ulf Camehn, Ruben Faust,Christian Florschütz, Eckhart Hilgenstock, Jane Enny van Lambalgen, Klaus-PeterStöppler, Roland Streibich und Karlheinz Zuerl im "Wirtschaftsreport 2025" beiUnited Interim ( http://www.unitedinterim.com/ ) veröffentlicht."Das Personalwesen sollte in den Unternehmen Kabinettsrang haben", sagt derInterim Manager Ulf Camehn. Was er damit meint: Human Resources ist für denkünftigen Erfolg der Firmen derart wichtig, dass diesem Ressort auf Vorstands-bzw. Geschäftsführungsebene höchste Priorität einzuräumen ist. Laut "UnitedInterim Wirtschaftsreport 2025", dem eine Umfrage unter 550 Interim Managernzugrunde liegt, stimmen über drei Viertel (77 Prozent) der Führungskräfte aufZeit dieser Empfehlung zu.Potenziale der Frauen stärker nutzenDie Top 10 Interim Manager haben eine ganze Liste von Vorschlägen zur Bekämpfungdes Fachkräftemangels erarbeitet und diese ihren 550 Kollegen im Rahmen derUmfrage vorgelegt. Demnach empfehlen 63 Prozent der Befragten den Unternehmen,die Potenziale der Frauen noch stärker zu nutzen. Als Maßnahmen werdenvorgeschlagen: weiterer Ausbau flexibler Arbeitszeitmodelle undHomeoffice-Optionen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie,flächendeckende und bezahlbare Kinderbetreuungsangebote, um Frauen denWiedereinstieg zu erleichtern, Förderprogramme für Frauen in Führungspositionenund MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), umgeschlechtsspezifische Karrierehürden abzubauen."Dadurch könnten bis 2027 etwa 700.000 bis 1 Million Frauen und bis 2030 rund1,5 bis 2 Millionen Frauen stärker in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden",zitiert Jane Enny van Lambalgen aus dem "United Interim Wirtschaftsreport 2025".Diese Schätzung umfasst den Wiedereinstieg, die Aufstockung von Teilzeit aufVollzeit und die Förderung in Managementpositionen sowie MINT-Berufen. "DieseMaßnahmen wären besonders effektiv, wenn sie kombiniert würden, da sie sichgegenseitig verstärken", stellt die Interim Managerin klar, "etwa durch