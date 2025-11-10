Manager-Report nennt Maßnahmen gegen Fachkräftemangel
Berlin (ots) - Der Fachkräftemangel bleibt eine zentrale Herausforderung für die
deutsche Wirtschaft. 2025 konnten bislang durchschnittlich mehr als 500.000
Stellen nicht besetzt werden. Bis 2027 sollen über 700.000 Stellen offenbleiben.
Der Wirtschaft gehen dadurch mehr als 50 Milliarden Euro an Wertschöpfung pro
Jahr verloren - Tendenz steigend. Zehn der führenden Interim Manager
Deutschlands haben Vorschläge erarbeitet, wie Politik und Unternehmen auf den
akuten Mangel an qualifizierten Arbeitskräften reagieren sollten. Ihre
Erkenntnisse haben Dr. Bodo Antonic, Ulvi Aydin, Ulf Camehn, Ruben Faust,
Christian Florschütz, Eckhart Hilgenstock, Jane Enny van Lambalgen, Klaus-Peter
Stöppler, Roland Streibich und Karlheinz Zuerl im "Wirtschaftsreport 2025" bei
United Interim ( http://www.unitedinterim.com/ ) veröffentlicht.
"Das Personalwesen sollte in den Unternehmen Kabinettsrang haben", sagt der
Interim Manager Ulf Camehn. Was er damit meint: Human Resources ist für den
künftigen Erfolg der Firmen derart wichtig, dass diesem Ressort auf Vorstands-
bzw. Geschäftsführungsebene höchste Priorität einzuräumen ist. Laut "United
Interim Wirtschaftsreport 2025", dem eine Umfrage unter 550 Interim Managern
zugrunde liegt, stimmen über drei Viertel (77 Prozent) der Führungskräfte auf
Zeit dieser Empfehlung zu.
Potenziale der Frauen stärker nutzen
Die Top 10 Interim Manager haben eine ganze Liste von Vorschlägen zur Bekämpfung
des Fachkräftemangels erarbeitet und diese ihren 550 Kollegen im Rahmen der
Umfrage vorgelegt. Demnach empfehlen 63 Prozent der Befragten den Unternehmen,
die Potenziale der Frauen noch stärker zu nutzen. Als Maßnahmen werden
vorgeschlagen: weiterer Ausbau flexibler Arbeitszeitmodelle und
Homeoffice-Optionen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
flächendeckende und bezahlbare Kinderbetreuungsangebote, um Frauen den
Wiedereinstieg zu erleichtern, Förderprogramme für Frauen in Führungspositionen
und MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), um
geschlechtsspezifische Karrierehürden abzubauen.
"Dadurch könnten bis 2027 etwa 700.000 bis 1 Million Frauen und bis 2030 rund
1,5 bis 2 Millionen Frauen stärker in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden",
zitiert Jane Enny van Lambalgen aus dem "United Interim Wirtschaftsreport 2025".
Diese Schätzung umfasst den Wiedereinstieg, die Aufstockung von Teilzeit auf
Vollzeit und die Förderung in Managementpositionen sowie MINT-Berufen. "Diese
Maßnahmen wären besonders effektiv, wenn sie kombiniert würden, da sie sich
gegenseitig verstärken", stellt die Interim Managerin klar, "etwa durch
