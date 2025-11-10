DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 475 Pence auf "Buy" belassen. Die Airline-Holding habe zwar keine positiven Überraschungen geliefert, aber mit soliden Quartalszahlen dem Gegenwind im operativen Umfeld und von der Währungsseite her getrotzt, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 4,343EUR auf Tradegate (10. November 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jaime Rowbotham

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,75

Kursziel alt: 4,75

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

