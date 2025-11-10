Cannabismarkt boomt: Canify AG plant Expansion & Börsengang!
Canify AG nimmt Fahrt auf: Mit einer beeindruckenden Umsatzsteigerung und ehrgeizigen Expansionsplänen will das Unternehmen den europäischen Cannabismarkt revolutionieren.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Canify AG startet eine Finanzierungsrunde zur Expansion und plant einen Börsengang.
- Im Jahr 2025 hat das Unternehmen in den ersten 9 Monaten bereits doppelt so viel Umsatz wie im gesamten Jahr 2024 erzielt.
- Der Cannabismarkt in Europa wird bis 2033 ein Wachstum von 388 % auf 12,7 Mrd. USD erwarten.
- Canify AG investiert in Produktionskapazitäten, neue Produkte, Telemedizin und Internationalisierung.
- Die Kapitalerhöhung umfasst bis zu 36.698 neue Aktien zu einem Ausgabepreis von 148 Euro, mit einer Mindestzeichnung von 20 Aktien.
- Canify AG plant Markteintritte in der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und Polen und entwickelt einen Inhalator für therapeutische Anwendungen.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.