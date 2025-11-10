Architektur mit Vision - Die Gewinner der Real Estate & Architecture Awards 2025 (FOTO) Sie stehen für Innovation, Stil und Verantwortung in der Welt der Architektur und Immobilien. Die Gewinner der Real Estate & Architecture Awards 2025 wurden bekannt gegeben. Der Wettbewerb zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen Europas und …



