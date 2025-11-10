    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Architektur mit Vision - Die Gewinner der Real Estate & Architecture Awards 2025 (FOTO)

    München (ots) - Sie stehen für Innovation, Stil und Verantwortung in der Welt
    der Architektur und Immobilien. Die Gewinner der Real Estate & Architecture
    Awards 2025 wurden bekannt gegeben. Der Wettbewerb zählt zu den renommiertesten
    Auszeichnungen Europas und würdigt herausragende Leistungen in Architektur,
    Immobilienentwicklung, Design und Nachhaltigkeit.

    Die Auszeichnung ist ein Symbol für Qualität, kreative Stärke und ein neues
    Verständnis von Architektur. Sie ehrt Persönlichkeiten und Büros, die mit klarer
    Haltung, zeitlosem Design und nachhaltigen Konzepten zeigen, wie die Zukunft des
    Bauens gestaltet wird.

    Zu den diesjährigen Preisträgern zählen herausragende Büros und Unternehmen, die
    durch visionäre Architektur, nachhaltige Konzepte und zeitlose Gestaltung
    überzeugen: Steurer Interior Design, LEE+MIR Architekten, WSM Architekten,
    Ruinelli Associati AG, ROOMHERO, Baumschlager Hutter Partners, ARC1 GmbH, Plan2
    Architekturbüro, Bergvillen, Domizil Architektur, Architektur terminal, Georg
    Döring Architekten, BLA Ballhorn Lempke Architekten, City 1 Group, Rollmann
    Architekten, CCM Architekten, Guy Genette, Kastner Pichler Schorn Architekten
    sowie Katharina Kamm Raumkultur. Sie alle stehen exemplarisch für kreative
    Exzellenz, Innovationskraft und architektonische Verantwortung in Europa.

    Entdecken Sie die Gewinner des Jahres 2025 und lassen Sie sich von visionären
    Projekten inspirieren. (https://www.realestatearchitectureawards.com/members)

    Mit der Veröffentlichung der Gewinner richtet sich der Blick bereits auf das
    kommende Jahr. Die Einreichungsphase für die Real Estate & Architecture Awards
    2026 hat begonnen. Architekten, Designer und Entwickler sind eingeladen, ihre
    Arbeiten einzureichen und Teil einer Bewegung zu werden, die Exzellenz feiert
    und Fortschritt sichtbar macht.

    Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Jahr auch Design Enthusiasts, einer der
    am schnellsten wachsenden europäischen Plattformen für Luxusimmobilien und
    Luxushotellerie. Sie vereint Design und Architekturbegeisterte aus ganz Europa
    und inspiriert mit einer kuratierten Auswahl außergewöhnlicher Projekte und
    Orte. Die Plattform für Luxusimmobilien DesignEnthusiasts.com bietet Nutzern die
    Möglichkeit, exklusive Immobilien zu entdecken und direkt mit Anbietern in
    Kontakt zu treten. Sie ist ein Ort, an dem Visionen Wirklichkeit werden.

    Tauchen Sie ein in die Welt von DesignEnthusiasts.com - wo Architektur und Luxus
    aufeinandertreffen. (http://designenthusiasts.com)

