Architektur mit Vision - Die Gewinner der Real Estate & Architecture Awards 2025 (FOTO)
Zur Gewinnergalerie 2025
https://ots.de/HPrmDT
München (ots) - Sie stehen für Innovation, Stil und Verantwortung in der Welt
der Architektur und Immobilien. Die Gewinner der Real Estate & Architecture
Awards 2025 wurden bekannt gegeben. Der Wettbewerb zählt zu den renommiertesten
Auszeichnungen Europas und würdigt herausragende Leistungen in Architektur,
Immobilienentwicklung, Design und Nachhaltigkeit.
